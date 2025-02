Apple iPhone 16 może otrzymać pamięć QLC NAND flash. Takie rozwiązanie ma niestety swoje wady

Według najnowszych informacji Apple przygotowuje się do zakupu dużej ilości pamięci QLC NAND flash. To sugeruje, że firma planuje wykorzystywać ją na szeroką skalę w swoich przyszłych produktach. Nie jest wykluczone, że w pamięć zostaną wyposażone także smartfony iPhone 16. Urządzenia z tej serii wykorzystywały od dłuższego czasu komórki TLC, więc byłaby to dosyć znacząca zmiana. Nowe rozwiązanie nie jest niestety pozbawione wad.

Smartfon Apple iPhone 16 może być pierwszym, który wykorzysta komórki pamięci typu QLC. Może to pozwolić na debiut pojemniejszych urządzeń, ale kosztem między innymi niższej odporności pamięci na zużycie.

Nieoficjalne doniesienia wskazują, że pamięć QLC miałaby pojawić się w iPhone’ach, które zaoferują 1 TB lub więcej przestrzeni magazynowej. Główną motywacją dla zmiany jest fakt, że tego typu komórki mogą przechowywać większą ilość danych od TLC, przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych rozmiarów chipów. Teoretycznie zatem zmiana może wydawać się naturalnym krokiem, który idzie w parze z postępującą miniaturyzacją. Dzięki zastosowaniu QLC możliwa jest także wyższa efektywność produkcyjna, co ma znaczenie z punktu widzenia ponoszonych przez producenta kosztów. W praktyce jednak komórki te mają także szereg wad.

Przede wszystkim komórki QLC są mniej odporne na zużycie niż TLC. Cechują się mniejszą liczbą cykli zapisu, co przy bardzo intensywnym użytkowaniu smartfona może teoretycznie doprowadzić do uszkodzenia przechowywanych danych. W praktyce wada ta nie jest aż tak znacząca, ponieważ zapewne niewiele osób będzie w stanie wyczerpać limit cykli zapisu podczas standardowego okresu użytkowania smartfona. Charakterystyka korzystania ze smartfonów jest zazwyczaj zupełnie inna, niż w przypadku chociażby dysków SSD używanych w komputerach.

Poważniejszą wadą wydaje się zatem niższa szybkość pamięci QLC. W takim przypadku mogłoby bowiem dojść do nieco kuriozalnej sytuacji, w której model charakteryzujący większą pojemnością danych byłby nieco wolniejszy od modeli z mniejszą ilością pamięci. Jeśli Apple planuje rzeczywiście wypuścić iPhone’a 16 z pamięcią na dane przekraczającą 1 TB, to może mimo wszystko nie mieć alternatywy dla komórek QLC. Jak będzie w praktyce, powinniśmy przekonać się jeszcze w tym roku.

Źródło: AppleInsider