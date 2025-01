8 przydatnych porad do Apple iPhone - część 2. Wykorzystaj więcej możliwości swojego telefonu

Kontynuujemy nasz cykl porad przeznaczonych do smartfonów iPhone. Tym razem omówię jak zmienić odbieranie e-maili z trybu push na fetch i wydłużyć czas pracy iPhone, a także pokażę jak odtwarzać wideo MKV na iPhone (standardowo ten format jest nieobsługiwany), jak szybko powiększyć obraz na iPhone w dowolnym miejscu, wykonując gest palcami, jak usunąć historię lokalizacji na iPhone (wymazując automatycznie zapisane miejsca), jak wyszukać zdjęcia i filmy po zawartości używając głosu, jak usunąć szum z tła w nagraniach wykonanych za pomocą dyktafonu, jak zablokować połączenia telefoniczne od nieznajomych osób oraz jak aktywować konkretną funkcję telefonu poprzez stuknięcie w tył obudowy.

Autor: Tomasz Duda

W ogólnym ujęciu smartfony Apple plasują się na znacznie wyższym poziomie cenowym, niż telefony z Androidem. Jasne, że w tym drugim przypadku też można znaleźć modele drogie, ale jeśli ktoś chce, to może kupić najnowszy smartfon z Androidem za kilkaset złotych, co w przypadku iPhone jest niemożliwe. Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których Android wykorzystywany jest obecnie przez około 70% użytkowników, a iOS przez niespełna 30%. Wciąż jednak trzeba przyznać, że nawet te 30% oznacza miliony osób, które nie koniecznie muszą znać wszystkie funkcje i opcje dostępne w systemie iOS. Niektórzy szukają informacji dopiero wtedy, gdy pojawia się jakiś problem lub muszą coś włączyć, albo wyłączyć. I to właśnie głównie dla tych osób tworzymy serię poradników, w których znajdą nieznane dotychczas funkcje. Przejdźmy zatem do sedna sprawy. Dodam tylko, że porady tworzyłem na iPhone 14 Pro Max z iOS 17.x.

Jeśli chcesz korzystać ze swojego smartfonu Apple w szerszym zakresie oraz poznać nowe i potencjalnie nieznane funkcje, to chciałbym zaproponować Ci kolejny zestaw porad do iPhone. Jest szansa, że jeszcze bardziej poprawisz swoje wrażenia z obsługi.

Jak zmienić odbieranie e-maili z push na fetch na iPhone?

Odbieranie e-maili w systemowej aplikacji o nazwie Poczta na iPhone może się odbywać na trzy sposoby: Push, Fetch i ręcznie. W najprostszych słowach: Push oznacza, że każdy e-mail wypychany jest z serwera pocztowego do aplikacji na smartfonie, najszybciej jak się da. Innymi słowy, gdy tylko ktoś wyśle Ci e-mail, to od razu zostanie on pobrany na telefon. Zaletą jest szybkość powiadamiania o nowej poczcie, natomiast wadą jest to, że takie działanie zwiększa zużycie energii, czyli skraca czas pracy smartfonu. Z kolei opcja Fetch oznacza, że poczta pobierana jest na iPhone w regularnych odstępach czasu, np. co 15, 30 lub 60 minut. W tym przypadku rzadziej dostajesz korespondencję, ale za to oszczędzasz energię. Jeśli odbierasz pocztę z wielu kont, to realnie możesz zauważyć, że iPhone działa dłużej na akumulatorze. Trzecia opcja to po prostu ręczne odbieranie poczty wtedy, które zazwyczaj jest nieregularne (można przecież zapomnieć, bo nie dostaniesz żadnych powiadomień), ale zużywa najmniej energii. W mojej opinii optymalny wybór to opcja Fetch. Aby ją włączyć, należy wejść w Ustawienia - Poczta - Konta - Pobierz nowe dane. Tutaj przy każdym koncie możesz wybrać inną metodę odbierania e-maili. Jeśli jedno konto jest dla Ciebie bardzo ważne i musisz otrzymywać wiadomości natychmiast, to użyj funkcji Push, natomiast w pozostałych kontach użyj Fetch. Po prostu wejdź w konkretne konto i wybierz taką opcję, która Ci pasuje.

Jak odtwarzać wideo MKV na iPhone?

Nowe modele iPhone wyposażone są w wysokiej jakości wyświetlacze i dobre głośniki, więc w praktyce są świetnymi, przenośnymi urządzeniami do oglądania filmów. Jasne, że w obecnych czasach większość osób strumieniuje wideo z przeróżnych usług online (YouTube, Netflix itp.), ewentualnie wyświetla materiały nagrane bezpośrednio smartfonem. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, gdy jakiś film trzeba zapisać w pamięci masowej iPhone, choćby po to, żeby obejrzeć go bez dostępu do internetu lub dlatego, że ktoś przekazał nam film, który nie jest łatwo dostępny na platformach streamingowych. W tym momencie może jednak pojawić się problem. Co jeśli potrzebujemy akurat odtwarzać na iPhone film w formacie MKV, który nie jest standardowo obsługiwany przez ten smartfon? Jasne, że można go przekonwertować choćby do formatu MP4 czy MOV, ale bywa też tak, że ktoś nie chce lub nie potrafi tego zrobić.

Czy da się zatem odtwarzać wideo MKV na iPhone, bez jakichkolwiek zmian w formacie i kodowaniu? Okazuje się, że tak, ale najlepiej jest w tym celu pobrać dodatkową aplikację, taką, jak choćby popularny odtwarzacz VLC. Co ciekawe, nie trzeba nawet przesyłać pliku przez przewód, bo VLC pozwala zrobić to bezprzewodowo i w dodatku bardzo szybko, z dowolnego komputera (Windows, Linux, macOS itd.). Cały proces pokazuje poniższe, krótkie wideo. Po zainstalowaniu VLC na iPhone, należy na dolnym pasku dotknąć przycisku Sieć, następnie włączyć opcję Udostępnij przez Wi-Fi. Poniżej tej opcji wyświetli się adres, który należy wpisać w przeglądarce internetowej na komputerze (nie trzeba niczego instalować, bo podstawową przeglądarkę ma w zasadzie każdy system). Na PC wyświetli się strona, na którą przeciągnij i upuść film w formacie MKV (oba urządzenia muszą być połączone z tą samą siecią lokalną). I to w zasadzie jest już wszystko. Plik zostanie przesłany bardzo sprawnie. U mnie transfer 400 MB trwał około 10 sekund, ale jeśli ktoś używa szybszego Wi-Fi 6, to czas się skróci. Natychmiast po tym można w VLC na smartfonie wejść na dole w kartę Wideo i przesłany film MKV jest już gotowy do odtwarzania na iPhone.

Jak szybko powiększyć obraz na iPhone za pomocą gestu palcami?

Zazwyczaj lepiej jest, gdy na wyświetlaczu telefonu widać jak najwięcej informacji na raz. Dzięki temu nie trzeba nadmiernie przewijać tekstu, a układ stron lub dokumentów pozostaje niezmieniony. Z drugiej jednak strony oczywiste jest to, że nie każdy ma idealny wzrok. Znam wiele osób, które mają na stałe ustawione znaczne powiększenie, by móc wygodnie czytać drobny tekst i znaki graficzne. Jest jednak sposób na to, by połączyć obie te sytuacje. Można mieć dużo treści na wyświetlaczu, a powiększać je tylko wtedy, gdy jest taka konieczność. Aby to zrobić na iPhone, należy wejść w Ustawienia - Dostępność - Zoom i tutaj aktywować opcję “Zoom”. Od tego momentu możesz wygodnie powiększać obraz na wyświetlaczu, po prostu dotykając go dwukrotnie trzema palcami. Przy czym przy drugim dotknięciu można palce przytrzymać na ekranie i przesunąć w górę, by płynnie powiększyć obraz, lub w dół, by go pomniejszyć. Możesz użyć tego gestu w menu, na pulpicie, na stronach internetowych, w aplikacjach, w dokumentach, czyli w zasadzie wszędzie. A jeśli nie potrzebujesz powiększenia, to zwyczajnie oddalasz obraz i normalnie korzystasz ze smartfonu (nie ma konfliktu z gestami jednym lub dwoma palcami).

Jak wyłączyć historię lokalizacji na iPhone?

Smartfon nosimy przy sobie niemal cały czas, bo zazwyczaj ma to sens. W każdej chwili może ktoś napisać, zadzwonić, możemy chcieć skorzystać z jakiejś aplikacji, posłuchać muzyki, obejrzeć wideo, sprawdzić informację w Internecie, zrobić zdjęcie itp. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że dopóki mamy w iPhone włączone usługi lokalizacji, to wszystkie miejsca, w których użytkownik przebywał z telefonem w kieszeni, robił zdjęcia, używał map itd., mogą być rejestrowane. Rzecz jasna informacje te mogą być przydatne również dla użytkownika, choćby podczas nawigacji, a oprócz tego Apple informuje, że dane są szyfrowane, jednak zapewne znajdą się takie osoby, które sobie tego nie życzą i chciałyby wykasować historię lokalizacji. Na szczęście można to zrobić. W tym celu wejdź w Ustawienia - Prywatność i ochrona - Usługi lokalizacji - Usługi systemowe - Ważne miejsca. Tutaj na dole wyświetla się opcja Wymaż historię. Dotknij jej, a następnie ponownie potwierdź dotykając przycisku Wymaż historię. Jeśli natomiast chcesz całkowicie wyłączyć zapisywanie historii ważnych miejsc na iPhone, to po prostu wyłącz tę opcję na górze wyświetlacza.

Jak wyszukać zdjęcia i filmy po zawartości w iPhone?

Smartfon to niezwykle uniwersalny sprzęt. Wykorzystujemy go na co dzień w wielu sytuacjach i do mnóstwa różnych czynności. Jedną z nich jest rejestrowanie tego, co dzieje się wokół nas, czyli po prostu robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Współczesne smartfony mogą mieć setki gigabajtów przestrzeni na dane, więc ilość miejsca nie jest aż tak dużym problemem. Sęk jednak tkwi w tym, że mając tak potężny zbiór fotografii i plików wideo, problematyczne może być szybkie znalezienie konkretnych kadrów. Na szczęście z pomocą przychodzi nam funkcja wyszukiwania w iPhone. Co ważne, nie trzeba nawet poświęcać czasu na wpisywanie tego, co chcemy znaleźć, wystarczy wypowiedzenie danego hasła. Otwórz systemową aplikację o nazwie Zdjęcia na iPhone, dotknij przycisku Szukaj na dolnym pasku (ikona ze szkłem powiększającym), a następnie dotknij paska wyszukiwania na górze i gdy pojawi się klawiatura, dotknij jeszcze ikony mikrofonu (po prawej stronie pola wyszukiwania). Teraz po prostu powiedz, co chcesz znaleźć. Najlepiej jest wypowiedzieć jedno słowo, opisujące ogólny typ treści, która ma zostać znaleziona, np. samochód, rzeka, zegarek, budynek itp. Tutaj dodam od razu, że system dość trafnie analizuje zawartość zdjęć i filmów, więc jeśli masz nagranie z koncertu, to po wypowiedzeniu słowa “koncert” iPhone niemal na pewno znajdzie odpowiednie pliki. Analizowanie treści nowych zdjęć trwa zazwyczaj kilka, może kilkanaście minut (zależy, ile plików przybyło i jakie są długie), ale zasadniczo odbywa się to sprawnie. Jeśli zdjęcia lub filmy zostały zrobione np. 15-20 minut wcześniej, to praktycznie na 100% są już odpowiednio przeanalizowane. Podobnie zresztą działa ogólna wyszukiwarka systemowa, tylko ona oprócz multimediów wyszukuje jeszcze inne treści.

Jak usunąć szum z tła w nagraniach głosowych w iPhone?

Ta porada jest bardzo prosta i krótka, ale niekiedy może być przydatna. Zdarzają się bowiem sytuacje, zarówno w życiu prywatnym lub sytuacjach służbowych, kiedy chcemy lub musimy zarejestrować tylko głos. Nieważne czy będzie to notatka głosowa na własny użytek, czy długie nagranie z lekcji lub wykładu, wywiad z inną osobą, albo rozmowa biznesowa, z której później chcemy zrobić transkrypcję. Z pewnością będziemy chcieli, aby nagranie było możliwie jak najbardziej zrozumiałe. Problem w tym, że czasami takie nagrania odbywają się w niesprzyjających miejscach. Szum klimatyzacji, pojazdów lub ogólny gwar w tle nie sprzyjają jakości. Dlatego użyteczna może być funkcja o nazwie Korekcja nagrania, dostępna w aplikacji Dyktafon na iPhone. Co ważne, nie trzeba pamiętać o jej włączaniu przed nagraniem. Jeśli ktoś się śpieszy i musi zacząć nagrywanie natychmiast, to nie ma problemu. Po prostu otwórz Dyktafon i przy konkretnym nagraniu głosowym dotknij przycisku opcji (trzy poziome linie poniżej paska odtwarzania), a następnie aktywuj funkcję Korekcja nagrania. Algorytmy szybko przeanalizują treść i zredukują niekorzystne odgłosy z tła na tyle, na ile to możliwe. Jasne, że nie działa to równie idealnie, jak zaawansowane, czy nawet profesjonalne funkcje, ale często wystarcza i działa błyskawicznie.

Jak zablokować połączenia telefoniczne od nieznanych numerów w iPhone?

Nawet w dobie wszędobylskich komunikatorów internetowych zwykłe rozmowy telefoniczne wciąż stanowią bardzo popularną metodą komunikacji. Może nie imponują jakością, ale są proste, szybkie i niezależne od tego, czy ktoś na smartfon, czy też zwykły telefon. Dla wielu osób problemem jest jednak to, że często i regularnie otrzymują połączenia telefoniczne od zupełnie nieznanych osób, których nie mają zapisanych w kontaktach i do których nigdy nie dzwonili, a także z numerów “spamerskich”. Na szczęście system iOS ma funkcję, która pozwala takie połączenia zablokować. Dokładniej rzecz ujmując, nieznane numery zostaną przekierowane do poczty głosowej, więc w razie, gdyby okazało się, że ktoś miał jednak coś ważnego do przekazania, to wciąż może zostawić wiadomość, ale spamerzy na tym etapie niemal na pewno się rozłączą. Aby to zrobić, należy wejść w Ustawienia - Telefon - Wyciszaj od nieznanych i tutaj ponownie aktywować opcję Wyciszaj od nieznanych. Warto podkreślić to, że jeśli jakiś numer nie jest zapisany na liście kontaktów, ale użytkownik iPhone już wcześniej do niego dzwonił, to taki numer nie zostanie zablokowany.

Jak włączyć wybraną funkcję iPhone za pomocą stuknięcia w tył obudowy?

Ta bardzo prosta funkcja w iPhone może przydać się wielu osobom, bo pozwala szybko i łatwo uruchomić niektóre funkcje w smartfonie, bez wciskania jakichkolwiek przycisków, a w niektórych przypadkach nawet bez odblokowywania telefonu. Wystarczy podczas trzymania telefonu stuknąć w tył obudowy palcem. Ruch rzecz jasna rozpoznawany jest przez wbudowany akcelerometr w smartfonie (działa również z założonym etui ochronnym). Wejdź w Ustawienia - Dostępność - Dotyk - Stuknięcie w tył. W tym miejscu wyświetlają się dwie opcje: dwukrotne stuknięcie i trzykrotne stuknięcie. W praktyce oznacza to, że można przypisać dwie niezależne funkcje dla stuknięcia palcem dwa lub trzy razy w tył obudowy. Dostępnych opcji jest sporo. Wśród nich znajdziemy choćby włączanie aparatu, włączanie latarki (działa również na zablokowanym telefonie), wyświetlanie centrum sterowania lub powiadomień, szybkie wyciszanie, regulację głośności, zapisywanie zrzutu ekranu, blokowanie obrotu interfejsu, powiększanie (lupa oraz zoom), sterowanie pobliskimi urządzeniami, skrót do Shazam, tworzenie wiadomości z ostatnim obrazkiem, przewijanie, wyszukiwanie (Spotlight), funkcję VoiceOver, wyświetlanie ostatnich aplikacji (tych, które działają w tle) i garść innych.