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Pewien gracz udowodnił, że w Battlefield 6 można grać na 2,1-calowym ekranie chłodzenia MSI CoreLiquid P13

Piotr Piwowarczyk | 20-10-2025 16:30 |

Pewien gracz udowodnił, że w Battlefield 6 można grać na 2,1-calowym ekranie chłodzenia MSI CoreLiquid P13W dzisiejszych czasach coraz więcej urządzeń posiada własny ekran. Kiedyś do wyświetlania treści służyły nam monitory i telewizory, natomiast dziś swoje panele otrzymuje nawet sprzęt AGD czy samochody. Mało tego - niewielkie ekrany trafiają również na pokład niektórych komponentów komputerowych. Domyślnie mają one wyświetlać podstawowe dane diagnostyczne, ale nie brakuje eksperymentatorów, którzy wykorzystują je do innych celów.

Tak naprawdę uruchomienie Battlefielda 6 na 2,1-ekraniku chłodzenia to nie rocket science, ale zawsze miło jest obserwować tego rodzaju eksperymenty.

Pewien gracz udowodnił, że w Battlefield 6 można grać na 2,1-calowym ekranie chłodzenia MSI CoreLiquid P13 [1]

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Niemiecki recenzent prowadzący youtube'owy kanał Allround-PC właśnie pokazał, że 2,1-calowy ekranik będący częścią chłodzenia AiO MSI CoreLiquid P13 może nawet umożliwić granie w grę Battlefield 6. Pokazane poniżej wideo ma charakter humorystyczny - w końcu zamiast pracować, czyli testować urządzenia, bohater tego newsa ukradkiem nabija kolejne punkty doświadczenia. Wspomniany wyświetlacz to okrągły panel IPS o rozdzielczości 480 x 480 pikseli, a więc można zapomnieć o wysokiej jakości obrazu czy jakiejkolwiek przewadze w stosunku do innych graczy (w końcu pole widzenia jest drastycznie okrojone). Ale skoro się da, to czemu by tego wypróbować, prawda?

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Tak naprawdę uruchomienie Battlefielda 6 na 2,1-ekraniku chłodzenia to nie rocket science - w końcu wyświetlacz ten podłączany jest za pomocą przewodu USB, a za pomocą oprogramowania od MSI można łatwo zduplikować czy rozszerzyć pulpit systemu Windows (poniżej zrzut ekranu). Mimo wszystko zawsze miło jest obserwować tego rodzaju eksperymenty. W przeszłości niektórzy entuzjaści udowadniali, że grać można prawie na wszystkim. Do sieci trafiło wiele interesujących materiałów - na uwagę zasługuje chociażby ogrywanie DOOM-a na ładowarce Anker Prime Charger czy DOOM-a Eternal na lodówce Samsunga

Pewien gracz udowodnił, że w Battlefield 6 można grać na 2,1-calowym ekranie chłodzenia MSI CoreLiquid P13 [2]

Źródło: Tom's Hardware, Allround-PC
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