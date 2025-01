Jak przesłać duży plik z telefonu na komputer za darmo i bezprzewodowo? Poradnik

Smartfony wykorzystujemy zarówno prywatnie, jak i służbowo nie tylko do komunikacji i przeglądania zasobów Internetu, ale też do nagrywania wideo, robienia zdjęć, słuchania muzyki, oglądania filmów czy tworzenia dokumentów. Nic więc dziwnego, że od czasu do czasu pojawiają się w pamięci telefonu duże pliki, które chcemy przesłać na komputer, choćby po to, żeby je archiwizować, edytować lub po prostu przenieść na dysk zewnętrzny, żeby uwolnić pamięć urządzenia mobilnego. Prawda jest jednak taka, że w obecnych czasach już niemal nikomu nie chce się szukać przewodu USB i kopiować pliki z telefonu klasyczną metodą. Jasne, że jest to skuteczne i relatywnie szybkie, ale jednocześnie niezbyt wygodne. Znacznie przyjemniejsze jest ich przekazywanie w sposób bezprzewodowy. Po prostu wskazujesz plik na telefonie, wysyłasz i po chwili masz go na komputerze. Pytanie tylko jak to zrobić?

Autor: Tomasz Duda

Sposobów na przesyłanie plików z telefonu na komputer jest wiele. Nie jestem w stanie policzyć, ile razy w życiu wysyłałem sam do siebie e-mail ze zdjęciami w załącznikach, by potem otworzyć go na komputerze i zapisać pliki na dysku. Jest to jednak rozwiązanie dalekie od optymalnego. Nie lubię też korzystać z przewodu USB, a przesyłanie dużych plików przez Bluetooth trwa wieki. Nowocześniejszym podejściem może być synchronizacja danych przez dysk internetowy, ale to też wymaga wysłania ich ze smartfonu do chmury, a potem pobrania na komputer. Nie wiem, jak jest w Waszym przypadku, ale mi najczęściej chodzi po prostu o to, żeby wysłać plik bezpośrednio z Androida do Windowsa, jak najłatwiej i w jak najkrótszym czasie. Na szczęście są narzędzia, które mogą w tym pomóc.

Przesyłanie plików przez przewód USB jest proste, ale nie koniecznie wygodne. Jeśli więc nie chce Ci się szukać kabla, lecz wolisz przesłać pliki bezprzewodowo, to w tym poradniku znajdziesz kilka sposobów jak to zrobić za darmo.

Zdaję sobie sprawę z tego, że dla części Czytelników PurePC omawiane w dalszej części rozwiązania mogą być znane i oczywiste, jednak mimo wszystko wiele osób wpisuje w Google hasło “jak wysłać plik z telefonu na komputer”, co oznacza, że nie znają odpowiedzi lub są rozczarowane narzędziami, z których korzystały dotychczas. I to właśnie dla tych osób przeznaczony jest ten krótki poradnik. Skupię się tutaj na kilku niewielkich i łatwych w użyciu aplikacjach oraz usługach, które pozwalają przesłać nawet duże pliki bezprzewodowo i wygodnie. W tym wpisie posłużę się głównie smartfonem z systemem Android 14 oraz PC z systemem Windows 11. Co prawda osobiście używam też iPhone i MacBook, ale ich użytkownicy w większości korzystają z funkcji AirDrop, o której wspomnę na końcu. Ważne jest to, że od pewnego czasu Android i Windows potrafią “dogadać” się w podobny sposób, dzięki aplikacji Udostępnianie w pobliżu (Nearby Share), od której chciałbym zacząć.

Udostępnianie w pobliżu (Nearby Share)

Windows 11 ma wbudowaną funkcję o nazwie Udostępnianie w pobliżu, więc postanowiłem z niej skorzystać. Pomyślałem: fajnie, nic nie trzeba instalować. Niestety myliłem się. Nie wiem jak u Was, ale u mnie po włączeniu tej opcji tylko w systemie i w smartfonie nic się nie zadziało. Jedno urządzenie nie rozpoznawało drugiego podczas przesyłania plików. Jak się okazało, konieczne było zainstalowanie oficjalnej aplikacji Nearby Share (plik nazywa się BetterTogetherSetup) ze strony android.com. Realnie więc procedura wygląda następująco. Po pierwsze włącz tę funkcję w Windows, wchodząc w Ustawienia - System - Udostępnianie w pobliżu, a następnie wybierz jedną z opcji: Tylko moje urządzenia lub Wszyscy w pobliżu. Ja sugeruję tę pierwszą.

Teraz podobne kroki trzeba wykonać na smartfonie z Androidem. Zanim jednak to zrobisz, aktywuj Wi-Fi oraz Bluetooth, ponieważ oba typy połączeń bezprzewodowych są konieczne, by ta funkcja zadziałała. Następnie włącz Udostępnianie w pobliżu na telefonie. Aby uniknąć niepotrzebnego szukania, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki, na samej górze menu ustawień (jeśli jej nie widać przeciągnij menu w dół). W polu wpisz hasło “udostępnianie” i poniżej dotknij funkcji “Udostępnianie w pobliżu”. Tutaj aktywuj opcję Widoczność urządzenia i dotknij jej. Następnie ustaw kto ma widzieć smartfon (wszyscy, kontakty, twoje urządzenia). Ja na potrzeby przesyłania plików na własny komputer sugeruję tę ostatnią opcję.

Dopiero teraz warto zainstalować aplikację Nearby Share App na komputerze z Windows. Samego procesu instalacji nie będę opisywał, bo jest prosty. Ważne jest to, że po instalacji w zasobniku na pasku systemowym pojawi się ikona Udostępnianie w pobliżu. Otwórz program i zaloguj się na swoje konto Google, dokładnie to samo, które masz aktywne na smartfonie. W zasadzie od tego momentu możesz już przesyłać bezprzewodowo pliki z telefonu na komputer. Rzecz jasna możesz to zrobić w różnych miejscach, ale załóżmy, że wchodzisz w darmową aplikację Pliki (od Google), następnie zaznaczasz to, co chcesz przesłać i dotykasz przycisku udostępniania w górnym prawym narożniku wyświetlacza. Teraz w menu na dole ekranu wskaż Udostępnianie w pobliżu, potem wybierz komputer, na który chcesz przesłać plik i czekaj, aż proces przesyłania się zakończy. Dodam tylko, że szybkość transferu danych może być różna, bo zależy od szybkości Wi-Fi w smartfonie, w komputerze oraz oczywiście w routerze. U mnie przesłanie pliku “ważącego” 70 MB trwało dosłownie kilka sekund, ale przez starsze Wi-Fi 5 GHz (ac). Najważniejsza jest jednak nie szybkość, lecz łatwość i wygoda takiego przesyłania.

ShareDrop - przesyłanie plików bez aplikacji

ShareDrop to interesująca i minimalistyczna usługa. Tutaj nazwa mówi niemal wszystko: “share” to udostępnij, a “drop” to upuść. I tak właśnie to działa. Jest ekstremalnie łatwa w użyciu, a na dodatek darmowa, oparta na otwartym źródle (open source) i nie wymaga instalowania czegokolwiek. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, jest to, że standardowo przesyłanie plików działa tylko w lokalnej sieci Wi-Fi. To jednak nie powinno stanowić problemu, bo i tak opisuję tutaj sytuację, w której siedzisz przy biurku, masz telefon w dłoni, a komputer przed sobą i chcesz po prostu wygodnie przesłać pliki z pierwszego na drugi, bezprzewodowo. Poza tym można też wysłać plik do urządzenia w innej sieci, skanując ręcznie kod QR.

Aby to zrobić, wystarczy po prostu wejść na stronę sharedrop.io zarówno na telefonie, jak i komputerze. W smartfonie powinien automatycznie pojawić się PC, a na PC widoczny będzie smartfon (pamiętaj - ta sama sieć Wi-Fi w obydwu). Dotknij ikony wyświetlonego urządzenia, następnie wybierz, co chcesz przesłać (zdjęcie bezpośrednio wykonane aparatem, film z aparatu, nagranie z dyktafonu lub multimedia). Ten ostatni element jest najbardziej uniwersalny, bo oprócz zdjęć i filmów można też przesłać inne pliki (np. dokumenty, pliki APK i inne). W kolejnym kroku wybierz konkretny plik. Jeśli jest to więcej niż jeden plik, to usługa najpierw je skompresuje do archiwum ZIP. Później dotykasz przycisku Send na smartfonie. Na komputerze wyświetli się komunikat o nadchodzącym pliku, gdzie wybierz opcję Save (zachowaj). To wszystko! W zależności od ustawień przeglądarki internetowej plik zapisze się w domyślnej lokalizacji lub wyświetli prośbę o wskazanie miejsca zapisu. Plik “ważący” około 320 MB przesyłał się u mnie około 30 sekund, ale to rzecz jasna zależy od szybkości Wi-Fi u każdego użytkownika. Usługa jest niezależna od aplikacji, więc działa zarówno na Androidzie, jak i iOS.

Send Anywhere

Trzecim narzędziem do bezprzewodowego przesyłania plików z telefonu na komputer jest aplikacja Send Anywhere. W podstawowym zakresie korzystać można z niej korzystać za darmo, choć dla bardziej wymagających użytkowników są też opcje płatne. Zaznaczę jednak, że na komputerze nie trzeba instalować niczego, bo odbieranie plików odbywa się przez przeglądarkę internetową. Warto też dodać, że przesyłanie działa nie tylko w sieci lokalnej, ale można po prostu udostępnić sobie lub komuś link do pobierania pliku. Po zainstalowaniu programu na smartfonie należy udzielić mu wymaganych zezwoleń na dostęp do pamięci. Następnie zaznacz pliki, które chcesz wysłać i dotknij przycisku Send (na dole). Na wyświetlaczu pojawi się kod, którego trzeba będzie użyć za moment. Teraz na komputerze otwórz stronę send-anywhere.com. Znajdziesz na niej pole o nazwie Receive (odbierz), w którym wpisz kod wyświetlony na telefonie. Transfer plików rozpocznie się natychmiast, a po jego zakończeniu wyświetli się odpowiednia informacja. Od tej chwili dane są już zapisane na komputerze. W podobny sposób można przesłać bezprzewodowo pliki z komputera na telefon. Jeśli wolisz udostępnić link innej osobie, do pobierania pliku, to użyj opcji Share Link. Aplikacja działa na Androidzie i iOS.

Łącze z telefonem i Łącze do Windows

Warto jeszcze wspomnieć o innej funkcji (i aplikacji) w systemie Windows, o nazwie Łącze z telefonem. Pozwala ona nie tylko przesłać zdjęcia z urządzenia mobilnego na komputer bez kabla, ale też odbierać połączenia telefoniczne na PC lub wyświetlać powiadomienia z telefonu. Nie służy ona bezpośrednio do przesyłania innych plików, ale wciąż może się przydać, bo “zgrywanie” zdjęć z telefonu na komputer to jedna z najczęstszych sytuacji. Na początku konfiguracji należy wybrać czy z Windowsem chcesz połączyć smartfon z Androidem, czy iPhone. Następnie trzeba smartfonem zeskanować kod QR i pobrać na niego aplikację o nazwie Łącze do Windows, a potem wpisać w niej kod, który pojawił się w programie Łącze z telefonem w systemie Windows. Jeśli kody będą poprawne, to telefon zostanie połączony z komputerem. Od tego momentu możesz przeglądać na PC zdjęcia z telefonu, a w razie potrzeby wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jednym z nich i zapisać je w pamięci komputera.

AirDrop - przesyłanie plików z iPhone na komputer Apple

Jak już wspomniałem wcześniej część powyższych narzędzi działa zarówno na Androidzie, jak i iOS, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by wysłać coś z iPhone na Windows. Jeśli jednak ktoś chce przesłać bezprzewodowo pliki z iPhone na komputer z macOS (np. laptop MacBook), to może to zrobić ekstremalnie łatwo i wygodnie, używając funkcji AirDrop, która jest domyślnie obecna na sprzęcie mobilnym Apple. Nie trzeba instalować niczego. Aby to zrobić, wystarczy na iPhonie zaznaczyć konkretny plik (lub wiele plików), wybrać opcję Udostępnij, a później w dolnym menu dotknąć funkcji AirDrop i na końcu wybrać komputer, na który mają one zostać wysłane. Działa to nie tylko w przypadku zdjęć i filmów, ale również przeróżnych dokumentów i innych materiałów, np. poprzez aplikację Pliki na iPhone.