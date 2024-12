Usuń telemetrię i śmieci z Windows dosłownie kilkoma kliknięciami. Aplikacja BloatyNosy Ci w tym pomoże

Windows to obecnie najpopularniejszy system operacyjny na komputerach. W skali światowej korzysta z niego prawie 69% użytkowników. Na drugim miejscu, daleko za nim jest macOS z wynikiem około 20%, Chrome OS ma jakieś 4%, a Linux 3%. Wielu ludzi używa Windows po prostu z przyzwyczajenia albo dlatego, że jest zainstalowany domyślnie na większości nowych laptopów i komputerów stacjonarnych, dostępnych w sklepach. Nie oznacza to jednak, że Windows jest systemem pozbawionym wad. Wystarczy wspomnieć choćby o tym, że standardowo włączone są na nim funkcje telemetryczne, które wysyłają wiele informacji do producenta oprogramowania. Oprócz tego na Windowsie zainstalowanych jest sporo programów (tzw. bloatware), które zajmują pamięć i mogą wpływać na obniżenie szybkości działania systemu, a nawet wydajności komputera. Są jednak sposoby, aby sobie z tym poradzić.

Autor: Tomasz Duda

Kilka miesięcy wcześniej opublikowałem poradnik pokazujący jak wyłączyć telemetrię i usunąć bloatware z Windows11 lub Windows 10, za pomocą narzędzia Ameliorated (AME Wizard + AME Playbook). Jest to metoda skuteczna, ale jednocześnie kontrowersyjna, bo bardzo mocno ingeruje w system. Usuwa nie tylko zbędne aplikacje APPX i całkowicie likwiduje telemetrię, ale przy okazji pozbywa się też takich komponentów, jak Windows Defender wraz z firewallem, przeglądarka Edge, Menu Start wraz z paskiem systemowym, a nawet usługa Windows Update, która traktowana jest wręcz jak szpieg i element telemetrii. Ujmując rzecz krótko: nie jest to narzędzie, które mógłbym polecić każdemu. Na szczęście znalazłem znacznie prostszą i o wiele mniej kontrowersyjną aplikację, która jest w stanie pomóc z usunięciem bloatware’u oraz wyłączeniem telemetrii z Windows 11. Na dodatek pozwala to zrobić dosłownie za pomocą kilku kliknięć, a plik, który trzeba pobrać, waży mniej niż 3 MB. Brzmi ciekawie? Oto BloatyNosy.

Usunie zbędne aplikacje i funkcje z Windows, wyłączy telemetrię, a nawet przyda się po świeżej instalacji systemu, do zainstalowania tych programów, które faktycznie są wartościowe. A najlepsze jest to, że robi to wszystko w zaledwie kilku kliknięciach. Taki jest BloatyNosy. Warto dać mu szansę.

BloatyNosy wyłączy telemetrię i usunie bloatware

Nazwa programu może brzmieć dziwnie, ale w zasadzie ma sens. Słowo “bloaty” po angielsku znaczy nadęty / wzdęty, co oczywiście odnosi się do tego, że Windows 11 ma mnóstwo niepotrzebnych aplikacji i funkcji, które sprawiają, że jest ciężki i spuchnięty. Natomiast słowo “nosy” znaczy wścibski, co odnosi się do funkcji telemetrycznych, które próbują wsadzać nos w nie swoje sprawy i wysyłać różne dane użytkownika. Nie każdy użytkownik jest świadomy tych wad, bo niektórzy korzystają z Windows bez większego zainteresowania, ale przypuszczam, że osoby trochę bardziej świadome będą chciały się pozbyć obydwu tych cech. Ważne jest też to, że niektóre zalety opisywanego programu można dostrzec jeszcze przed jego użyciem.

Po pierwsze: aplikacja BloatyNosy ma otwarte źródło, jest darmowa i można pobrać ją z Github.com. Po drugie: jeśli nie chcesz, to nie musisz jej nawet instalować, bo występuje nie tylko w wersji MSI (instalator), ale też w wariancie przenośnym, spakowanym do archiwum ZIP. Po trzecie: narzędzie jest bardzo “lekkie”, bo w zależności od wersji waży odpowiednio niecałe 3 MB albo około 200 KB. Zresztą motto niemieckiego programisty brzmi: “good apps are as little apps as possible”, co można swobodnie przetłumaczyć jako “dobre aplikacje, to jak najmniej aplikacji” i ja się z tym w pełni zgadzam. Po czwarte: program jest bardzo łatwy w użyciu. Nie będzie przesadą jeśli napiszę, że wystarczy kilka kliknięć, aby pozbyć się problemu, bo BloatyNosy sam analizuje i sugeruje, które elementy warto usunąć. Jedyną zauważalną wada jest brak tłumaczenia aplikacji na język polski, ale myślę, że angielski wielu osobom wystarczy. Jak używać tego narzędzia?

Jak wyłączyć telemetrię i usunąć śmieci w Windows 11?

Podstawowa procedura jest tak łatwa, że z pewnością za sobie radę nawet osoba początkująca. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że w programie jest też dostępna bardziej zaawansowana opcja usuwania nawet aplikacji i funkcji systemowych (BloatPilot), przy której należy zachować dużą dawkę ostrożności, żeby nie wyłączyć przypadkiem czegoś ważnego. Po uruchomieniu programu BloatyNosy pokazuje się główne okno, w którym zaznaczone są potencjalne problemy, które warto rozwiązać, podzielone na odpowiednie grupy. Każdą z tych grup warto rozwinąć i zapoznać się z tym, co zawiera, ale zasadniczo nawet jeśli ktoś zaznaczy wszystkie pozycje, to wciąż nie powinien spotkać się z żadnymi problemami.

Co ciekawe program przy każdej pozycji pokazuje informacje, jak bardzo zalecane jest rozwiązanie danego problemu (high - bardzo ważne, low - mniej ważne, ale wciąż wskazane). Szczególnie uważnie należy przyjrzeć się grupie o nazwie Privacy (prywatność), bo tutaj są opcje pozwalające wyłączyć telemetrię, dane diagnostyki, identyfikator reklamowy, aplikacje działające w tle i szereg innych. Telemetrię można wyłączyć też w zainstalowanych przeglądarkach internetowych. Te opcje znajdziemy w grupie o nazwie Browser. Oprócz tego jest jeszcze istotna sekcja Bloatware, pozwalająca usunąć z komputera różne zainstalowane fabrycznie programy i funkcje firm trzecich. Przykładowo ja niedawno kupiłem laptop gamingowy ASUS, na którym znaleziona została garść programów tej firmy, które mogą obciążać pamięć i procesor, co potencjalnie ma przełożenie na obniżenie realnej szybkości / wydajności komputera.

Gdy już zaznaczysz te opcje, na których Ci zależy, to w następnym kroku należy w prawym dolnym narożniku okna kliknąć przycisk Analyze. Dzięki temu program przeanalizuje wybrane pozycje i sprawdzi, jak wygląda ich status: czy faktycznie trzeba je wyłączyć, czy może z jakiegoś powodu niektóre czynności nie muszą być wykonane, bo problem został naprawiony już wcześniej. Ja na swoim komputerze używam BloatyNosy przez około 2 miesiące, wszystko po to, aby sprawdzić, czy niektóre opcje pojawią się ponownie po ewentualnych aktualizacjach Windows 11. Z tego co zauważyłem, żadne wyłączone funkcje nie powróciły do żywych, co rzecz jasna mnie cieszy. Teraz gdy robię zrzuty ekranowe do tego poradnika funkcja Analyze wykryła tylko kilka elementów, których nie zaznaczyłem wcześniej. Warto jednak mieć z tyłu głowy to, że po większych aktualizacjach część zbędnych opcji może zostać zainstalowana ponownie, więc lepiej będzie uruchomić BloatyNosy ponownie, by je przeanalizować i usunąć.

Znalezione problemy wyróżnione są kolorem. Teraz można przejść do trzeciego kroku, czyli naciśnięcia przycisku Fix (napraw), również w dolnej części okna. Pojawi się dodatkowe, małe menu, w którym wybrać trzeba opcję Apply fixes (zastosuj poprawki). Następnie w niewielkim oknie należy potwierdzić tę czynność, klikając przycisk Tak (o dziwo po polsku). Program BloatyNosy wprowadzi wszystkie wymagane zmiany, które użytkownik zaznaczył na początku, czyli przede wszystkim usunie telemetrię oraz bloatware. W razie gdyby ktoś chciał się upewnić czy coś przez przypadek zostało pominięte, to może przeprowadzić ten sam proces analizy i naprawy ponownie. Wtedy aplikacja wyświetlić powinna podsumowanie, w którym pokazuje, że wykryła zero potencjalnie niebezpiecznych funkcji. Na tym w zasadzie kończy się cała procedura. Tak, jak pisałem wcześniej - jest bardzo prosta i krótka.

Dodatkowe funkcje

Dodam jeszcze, że w tej niewielkiej i lekkiej aplikacji dostępne są także dodatkowe funkcje, takie jak choćby BloatPilot. Pozwala ona na ręczne usuwanie tylko wybranych aplikacji. Może się to przydać osobom, które z jakiegoś powodu nie chcą wykonywać pełnego “debloatowania”, lecz usunąć tylko kilka czy kilkanaście wybranych programów. W kolumnie po lewej stronie widoczna jest lista programów wykrytych w systemie, które można zaznaczyć i przerzucić do prawej kolumny za pomocą przycisku Move. Gdy już dokonasz wyboru, to użyj przycisku “Empty bin and remove apps” w prawym górnym narożniku okna. Jak można zauważyć na dole widnieje też możliwość zaznaczenia opcji “Show system apps”. Tutaj akurat wskazana jest doza powściągliwości. Osobom początkującym lub takim, które po prostu nie do końca rozpoznają funkcje systemowe, nie radzę tego używać. Jeśli jednak masz pewną wiedzę, to oczywiście możesz spróbować. Byle żeby nie usunąć czegoś, co może być jednak istotne i przydatne do prawidłowego działania systemu Windows.

Kolejną interesująca i przydatną funkcją w BloatyNosy jest InstaPackage, czyli coś na kształt prostego instalatora. W lewej kolumnie program wyświetla po prostu listę programów, które są popularne, przydatne i często wykorzystywane przez wielu użytkowników. Wśród pakietów znaleźć można takie programy jak: 7zip, Rufus, IrfanView, VLC, NotePad++, SumatraPDF (polska aplikacja), KeePass, LibreOffice, f.lux, Audacity, CCleaner, Telegram, TeamSpeak, Steam, Calibre, GIMP, Discord, Twitch, Slack, przeglądarki: Brave, Opera, Vivaldi, Firefox, Chrome i sporo innych użytecznych narzędzi. Jest to zatem opcja, z której warto skorzystać np. po świeżej instalacji Windowsa, bo zazwyczaj właśnie wtedy masowo instalujemy wszystkie najważniejsze programy. Po prostu zaznaczasz to, co chcesz zainstalować, przenosisz do prawej kolumny, używając przycisku Add, a na końcu klikasz “Download and install packages” w prawym górnym narożniku.