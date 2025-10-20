Samsung Galaxy S26 Ultra jednak bez topowego Snapdragona? Producent chce mocno postawić na Exynosa 2600
W ostatnich latach fani Samsunga mieli wiele powodów do zadowolenia. Jednym z nich była chociażby obecność udanych Snapdragonów w wielu modelach Galaxy S, w tym przede wszystkim w wariantach Ultra. Ostatnią stricte topową "Galaktyką" z procesorem Exynos jest właściwie zapomniany już Galaxy S22 Ultra. Teraz wydaje się jednak, że kolejna jest tuż za rogiem. Południowokoreański producent zamierza w najbliższym czasie mocno postawić na swoje rozwiązania.
Jedynie modele Galaxy S26 Ultra sprzedawane w USA, Chinach czy Japonii mają mieć Snapdragona 8 Elite Gen 5, ale w pewnym sensie nadal będzie to chip od Samsunga - układ ten w wersji for Galaxy ma powstawać w fabrykach giganta w procesie 2 nm GAA.
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Początkowo sądziliśmy, że wyłącznie podstawowy model Galaxy S26 (znany również jako Galaxy S26 Pro) będzie bazował na Exynosie 2600, ale najnowszy raport od informatora @Jukanlosreve wskazuje, że wszystkie modele z nadchodzącej serii otrzymają ten procesor. Należy w to wliczać również topowego Galaxy S26 Ultra - przynajmniej jeśli mowa o wariancie przeznaczonym na rynek europejski czy koreański. Jedynie egzemplarze sprzedawane w USA, Chinach czy Japonii mają mieć Snapdragona 8 Elite Gen 5, ale w pewnym sensie nadal będzie to chip od Samsunga - w końcu sami niedawno pisaliśmy, że układ ten w wersji for Galaxy ma powstawać w fabrykach giganta w procesie 2 nm GAA.
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Rzecz jasna niektórzy do tej pory źle reagują na słowo "Exynos", jednak na ten moment nie mamy zbyt wielu powodów, bo obawiać się modelu z oznaczeniem 2600. @Jukanlosreve twierdzi, że układ NPU tego procesora będzie 6x szybszy niż ten zastosowany w Apple A19 Pro. To również oznaczałoby, że będzie on o około 30% szybszy niż układ NPU Snapdragona 8 Elite Gen 5. A nawet jeśli zapomnimy na chwilę o sztucznej inteligencji, wielordzeniowa wydajność tego modelu ma być o 14% wyższa względem A19 Pro. Co więcej, układ graficzny ma być z kolei aż o 75% szybszy (i o 29% szybszy w stosunku do Snapdragona 8 Elite Gen 5). Pozytywnie brzmią też doniesienia, że Samsung rzekomo osiągnął 85% docelowej wydajności dla procesu 2 nm GAA. Pamiętajmy jednak, że na tym etapie i tak powinniśmy podchodzić z dystansem do wszystkich wiadomości ws. kolejnych smartfonów Galaxy. W końcu jeszcze niedawno byliśmy przekonani, że S26 Edge zastąpi wariant S26+...