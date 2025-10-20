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Samsung Galaxy S26 Ultra jednak bez topowego Snapdragona? Producent chce mocno postawić na Exynosa 2600

Piotr Piwowarczyk | 20-10-2025 15:00 |

Samsung Galaxy S26 Ultra jednak bez topowego Snapdragona? Producent chce mocno postawić na Exynosa 2600W ostatnich latach fani Samsunga mieli wiele powodów do zadowolenia. Jednym z nich była chociażby obecność udanych Snapdragonów w wielu modelach Galaxy S, w tym przede wszystkim w wariantach Ultra. Ostatnią stricte topową "Galaktyką" z procesorem Exynos jest właściwie zapomniany już Galaxy S22 Ultra. Teraz wydaje się jednak, że kolejna jest tuż za rogiem. Południowokoreański producent zamierza w najbliższym czasie mocno postawić na swoje rozwiązania.

Jedynie modele Galaxy S26 Ultra sprzedawane w USA, Chinach czy Japonii mają mieć Snapdragona 8 Elite Gen 5, ale w pewnym sensie nadal będzie to chip od Samsunga - układ ten w wersji for Galaxy ma powstawać w fabrykach giganta w procesie 2 nm GAA.

Samsung Galaxy S26 Ultra jednak bez topowego Snapdragona? Producent chce mocno postawić na Exynosa 2600 [1]

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Początkowo sądziliśmy, że wyłącznie podstawowy model Galaxy S26 (znany również jako Galaxy S26 Pro) będzie bazował na Exynosie 2600, ale najnowszy raport od informatora @Jukanlosreve wskazuje, że wszystkie modele z nadchodzącej serii otrzymają ten procesor. Należy w to wliczać również topowego Galaxy S26 Ultra - przynajmniej jeśli mowa o wariancie przeznaczonym na rynek europejski czy koreański. Jedynie egzemplarze sprzedawane w USA, Chinach czy Japonii mają mieć Snapdragona 8 Elite Gen 5, ale w pewnym sensie nadal będzie to chip od Samsunga - w końcu sami niedawno pisaliśmy, że układ ten w wersji for Galaxy ma powstawać w fabrykach giganta w procesie 2 nm GAA.

Samsung Galaxy S26 Ultra jednak bez topowego Snapdragona? Producent chce mocno postawić na Exynosa 2600 [2]

Samsung Galaxy S26 Pro ma otrzymać układ Exynos 2600. Gigant znowu chce ograniczyć użycie topowych Snapdragonów

Rzecz jasna niektórzy do tej pory źle reagują na słowo "Exynos", jednak na ten moment nie mamy zbyt wielu powodów, bo obawiać się modelu z oznaczeniem 2600. @Jukanlosreve twierdzi, że układ NPU tego procesora będzie 6x szybszy niż ten zastosowany w Apple A19 Pro. To również oznaczałoby, że będzie on o około 30% szybszy niż układ NPU Snapdragona 8 Elite Gen 5. A nawet jeśli zapomnimy na chwilę o sztucznej inteligencji, wielordzeniowa wydajność tego modelu ma być o 14% wyższa względem A19 Pro. Co więcej, układ graficzny ma być z kolei aż o 75% szybszy (i o 29% szybszy w stosunku do Snapdragona 8 Elite Gen 5). Pozytywnie brzmią też doniesienia, że Samsung rzekomo osiągnął 85% docelowej wydajności dla procesu 2 nm GAA. Pamiętajmy jednak, że na tym etapie i tak powinniśmy podchodzić z dystansem do wszystkich wiadomości ws. kolejnych smartfonów Galaxy. W końcu jeszcze niedawno byliśmy przekonani, że S26 Edge zastąpi wariant S26+...

Źródło: @Jukanlosreve, Android Headlines
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