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Netflix – filmowe i serialowe nowości VOD na 20 - 26 października 2025. Wśród premier Baby Bandito, Eliksir oraz Nikt tego nie chce

Mateusz Szlęzak | 20-10-2025 12:30 |

Netflix – filmowe i serialowe nowości VOD na 20 - 26 października 2025. Wśród premier Baby Bandito, Eliksir oraz Nikt tego nie chceNa Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 20 - 26 października 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Potwór z Florencji, Baby Bandito, Nikt tego nie chce, Eliksir oraz Dom pełen dynamitu.

Netflix – filmowe i serialowe nowości VOD na 20 - 26 października 2025. Wśród premier Baby Bandito, Eliksir oraz Nikt tego nie chce [1]

Netflix – filmowe i serialowe nowości VOD na 6 - 12 października 2025. Wśród premier Kobieta z kabiny dziesiątej oraz Néro

Potwór z Florencji (The Monster of Florence) - Miniserial

  • Opis: Seryjny morderca atakuje pary i sieje terror we Włoszech. Organy ścigania przyglądają się sprawie z 1968 r., która może być kluczem do schwytania Potwora z Florencji.
  • Występują: Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone
  • Światowa data premiery: 22 października 2025 roku
  • Na Netflix od: 22 października 2025 roku
  • Tytuł oryginalny: Il mostro
  • Gatunek: Thriller, Kryminał
  • Kraj produkcji: Włochy
  • Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
  • Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Baby Bandito - Sezon 2

  • Opis: Serial opowiada historię Kevina Tapii, znanego w Europie jako „Baby Bandito”. Życie zapalonego skatera zmienia się, gdy zakochuje się w Génesis, dziewczynie z uprzywilejowanego świata. Zdeterminowany, by zdobyć jej serce, Kevin postanawia przejąć plan brutalnego gangu Rzeźników i zrealizować brawurową kradzież wartą miliony dolarów. Wkrótce staje się najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Chile. Wraz z Génesis ucieka przed pościgiem, łamiąc kolejne zasady i wystawiając swoje uczucie na próbę.
  • Występują: Nicolás Contreras, Francisca Armstrong, Pablo Macaya, Marcelo Alonso
  • Światowa data premiery: 31 stycznia 2024 roku
  • Na Netflix od: 22 października 2025 roku
  • Tytuł oryginalny: Baby Bandito
  • Gatunek: Thriller, Kryminał
  • Kraj produkcji: Chile
  • Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
  • Ocena na portalu Filmweb: 6,3/10 (259 ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / jeszcze brak

Nikt tego nie chce (Nobody Wants This) - Sezon 2

  • Opis: Agnostyczna autorka podcastów o seksie i niekonwencjonalny rabin, świeżo po rozstaniu, poznają się na imprezie i już tej samej nocy wychodzą razem. Joanne i Noah od razu czują między sobą iskrę, lecz ich odmienne style życia szybko stają się źródłem wyzwań. Na drodze do miłości stają im nie tylko współczesne problemy i różnice światopoglądowe, ale też ich rodziny - pełne dobrych chęci, choć często skłonne do sabotażu.
  • Występują: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn
  • Światowa data premiery: 26 września 2024 roku
  • Na Netflix od: 23 października 2025 roku
  • Tytuł oryginalny: Nobody Wants This
  • Gatunek: Komedia, Romans
  • Kraj produkcji: USA
  • Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
  • Ocena na portalu Filmweb: 6,9/10 (10 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 95% / 85%

Eliksir (The Elixir)

  • Opis: Eksperymentalny eliksir wywołuje epidemię nieumarłych. Skłócona rodzina musi się zjednoczyć i walczyć o przetrwanie, gdy jej wiosce grozi zagłada.
  • Występują: Mikha Tambayong, Eva Celia, Marthino Lio, Donny Damara, Dimas Anggara
  • Światowa data premiery: 23 października 2025 roku
  • Na Netflix od: 23 października 2025 roku
  • Tytuł oryginalny: Abadi Nan Jaya
  • Gatunek: Horror
  • Kraj produkcji: Indonezja
  • Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
  • Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Dom pełen dynamitu (A House of Dynamite)

  • Opis: Gdy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk rakietowy, rozpoczyna się dramatyczny wyścig z czasem, by odkryć, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć. Każda sekunda ma znaczenie, a błędna decyzja może doprowadzić do globalnej katastrofy.
  • Występują: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Willa Fitzgerald, Jared Harris
  • Światowa data premiery: 2 września 2025 roku
  • Na Netflix od: 24 października 2025 roku
  • Tytuł oryginalny: A House of Dynamite
  • Gatunek: Thriller
  • Kraj produkcji: USA
  • Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
  • Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 81% / 76%
Źródło: Netflix
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