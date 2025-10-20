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Smartfony Apple iPhone 17 Pro i Pro Max mogą... zmieniać kolory. It’s not a bug, it’s a feature?

Piotr Piwowarczyk | 20-10-2025 13:45 |

Smartfony Apple iPhone 17 Pro i Pro Max mogą... zmieniać kolory. It’s not a bug, it’s a feature?Tegoroczne flagowe smartfony od Apple zaskoczyły nas w wielu aspektach (i to raczej pozytywnie), choć nie da się zaprzeczyć, że niektóre rozwiązania tego producenta są dosyć kontrowersyjne. Internauci są szczególnie mocno podzieleni w kwestii aluminiowej obudowy modeli Pro i Pro Max. Mówiąc wprost, w oczach wielu nowe iPhony są po prostu brzydkie. A jakby tego było mało, teraz wychodzi na jaw, że po czasie tracą swój oryginalny kolor...

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że ​​iPhony zaczynają blaknąć po krótkim wystawieniu na działanie promieni słonecznych. Ciekawi jesteśmy reakcji Apple na te doniesienia.

Smartfony Apple iPhone 17 Pro i Pro Max mogą... zmieniać kolory. It’s not a bug, it’s a feature? [1]

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Wszystko zaczęło się od kilku postów na Reddicie, w których użytkownicy zgłaszali dziwne odbarwienia na swoich modelach iPhone 17 Pro i 17 Pro Max, jednak do tej pory pojawiło się już sporo takich doniesień. Wygląda na to, że szczególnie narażeni na odbarwienia są użytkownicy pomarańczowych wariantów kolorystycznych (Cosmic Orange / Kosmiczny pomarańcz). Jak widać na załączonych zdjęciach, niektóre modele zwyczajnie bledną i tracą swoją intensywną barwę, natomiast niektóre wręcz trwale przybierają odcień różowego złota. Odbarwienie wydaje się zaczynać w okolicy aparatów, ale ostatecznie rozprzestrzenia się na całą aluminiową obudowę. Jedynie matowe szkło na środku pozostaje bez zmian.

Smartfony Apple iPhone 17 Pro i Pro Max mogą... zmieniać kolory. It’s not a bug, it’s a feature? [2]

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Początkowo sądzono, że omawiany problem dotyczy wyłącznie smartfonów w kolorze Cosmic Orange, jednak trafiają się także doniesienia dotyczące odbarwień na modelach granatowych (Deep Blue / Głebinowy błękit). Niektórzy użytkownicy sugerują, że przyczyną problemu jest promieniowanie ultrafioletowe, tzn. ​​iPhone'y zaczynają blaknąć po krótkim wystawieniu na działanie promieni słonecznych. Ciekawi jesteśmy reakcji Apple na te doniesienia. Z jednej strony mówimy tutaj o marce premium, która powinna dbać o klientów i zaoferować jakiegoś rodzaju rekompensatę, ale z drugiej należy pamiętać, że gigant z Cupertino ma już na swoim koncie niejedną wpadkę związaną z jakością produktów (np. etui FineWoven wyglądały na uszkodzone już po kilku dniach normalnego użytkowania).

Smartfony Apple iPhone 17 Pro i Pro Max mogą... zmieniać kolory. It’s not a bug, it’s a feature? [3]Smartfony Apple iPhone 17 Pro i Pro Max mogą... zmieniać kolory. It’s not a bug, it’s a feature? [4]

Źródło: GSMarena, Reddit
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