Smartfony Apple iPhone 17 Pro i Pro Max mogą... zmieniać kolory. It’s not a bug, it’s a feature?
Tegoroczne flagowe smartfony od Apple zaskoczyły nas w wielu aspektach (i to raczej pozytywnie), choć nie da się zaprzeczyć, że niektóre rozwiązania tego producenta są dosyć kontrowersyjne. Internauci są szczególnie mocno podzieleni w kwestii aluminiowej obudowy modeli Pro i Pro Max. Mówiąc wprost, w oczach wielu nowe iPhony są po prostu brzydkie. A jakby tego było mało, teraz wychodzi na jaw, że po czasie tracą swój oryginalny kolor...
Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że iPhony zaczynają blaknąć po krótkim wystawieniu na działanie promieni słonecznych. Ciekawi jesteśmy reakcji Apple na te doniesienia.
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Wszystko zaczęło się od kilku postów na Reddicie, w których użytkownicy zgłaszali dziwne odbarwienia na swoich modelach iPhone 17 Pro i 17 Pro Max, jednak do tej pory pojawiło się już sporo takich doniesień. Wygląda na to, że szczególnie narażeni na odbarwienia są użytkownicy pomarańczowych wariantów kolorystycznych (Cosmic Orange / Kosmiczny pomarańcz). Jak widać na załączonych zdjęciach, niektóre modele zwyczajnie bledną i tracą swoją intensywną barwę, natomiast niektóre wręcz trwale przybierają odcień różowego złota. Odbarwienie wydaje się zaczynać w okolicy aparatów, ale ostatecznie rozprzestrzenia się na całą aluminiową obudowę. Jedynie matowe szkło na środku pozostaje bez zmian.
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Początkowo sądzono, że omawiany problem dotyczy wyłącznie smartfonów w kolorze Cosmic Orange, jednak trafiają się także doniesienia dotyczące odbarwień na modelach granatowych (Deep Blue / Głebinowy błękit). Niektórzy użytkownicy sugerują, że przyczyną problemu jest promieniowanie ultrafioletowe, tzn. iPhone'y zaczynają blaknąć po krótkim wystawieniu na działanie promieni słonecznych. Ciekawi jesteśmy reakcji Apple na te doniesienia. Z jednej strony mówimy tutaj o marce premium, która powinna dbać o klientów i zaoferować jakiegoś rodzaju rekompensatę, ale z drugiej należy pamiętać, że gigant z Cupertino ma już na swoim koncie niejedną wpadkę związaną z jakością produktów (np. etui FineWoven wyglądały na uszkodzone już po kilku dniach normalnego użytkowania).