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Wiedźmin 3: Dziki Gon - nowy mod wielkości DLC. Obóż, który można rozwijać, unikalne mechaniki i inne ciekawe atrakcje

Szymon Góraj | 20-10-2025 16:00 |

Wiedźmin 3: Dziki Gon - nowy mod wielkości DLC. Obóż, który można rozwijać, unikalne mechaniki i inne ciekawe atrakcjeOdkąd CD Projekt RED podrzucił moderskie narzędzia do trzeciej odsłony swojego najważniejszego jak dotąd IP, zaczęło się oczywiście pojawiać coraz to więcej projektów rozwijających je - jedne bardziej, inne mniej udane. Na pewno nie możemy narzekać na ich różnorodność. Od modyfikacji poprawiających kwestie audiowizualne po takie, które wprowadzają całe nowe wątki i postacie. A ostatnio Wiedźmin 3: Dziki Gon dostał kolejny wart wzmianki mod.

Wild Monster Hunt to kolejny obiecujący mod do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Kręci się on wokół specjalnego obozu, w którym to Geralt modyfikuje ekwipunek, przygotowując się do nowych zleceń na potwory.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - nowy mod wielkości DLC. Obóż, który można rozwijać, unikalne mechaniki i inne ciekawe atrakcje [1]

Wiedźmin 3: Dziki Gon - kolejny fanowski zestaw poprawek. Celem jest dodatkowe ulepszenie modeli przedmiotów

Modyfikacji do gry CDPR jest na tyle dużo, że trzeba czasem solidnie się natrudzić, by znaleźć te najciekawsze. Czekając na czwartą część, czy ewentualne nowe atrakcje wprowadzane do Wiedźmin 3: Dziki Gon, nie musimy zatem porzucać samej gry (którą wielu fanów przeszło już przecież kilkakrotnie). Teraz na przykład możecie chcieć rzucić okiem na Wild Monster Hunt. To projekt wielkością nieustępujący DLC, skupiający się na wiedźmińskiej profesji. Jeżeli zatem brakowało Wam większego nacisku na ten aspekt rozgrywki, wygląda to szczególnie intrygująco.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - nowy mod wielkości DLC. Obóż, który można rozwijać, unikalne mechaniki i inne ciekawe atrakcje [2]

Wiedźmin 3: Dziki Gon - nowy mod wielkości DLC. Obóż, który można rozwijać, unikalne mechaniki i inne ciekawe atrakcje [3]

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna i Edycja Gry Roku otrzymały wydania ze steelbookiem na 10-lecie tytułu

Stanowiący centrum rozgrywki obóz przypomina z lekka Corvo Bianco, z tym, że jego funkcje skupiają się na dostarczaniu narzędzi do pokonywania potworów. Sama mapa ma rozmiary zbliżone do Toussaint z dodatku Krew i Wino. Przyjmujemy losowo generowane zlecenia polując na potwory, a w miarę progresu zdobywamy coraz mocniejszy sprzęt, tropiąc jednocześnie coraz silniejsze bestie. Odblokowujemy także specjalne przedmioty i używamy unikalnej dla tej lokacji kuźni, by tworzyć nowe buildy. Wychodząc z obozu, wchodzimy w tzw. "hunting mode", by eksplorować tereny i szukać czegoś do ubicia - a następnie wracamy, by ponownie się przygotować. Brzmi to zatem jako ciekawa atrakcja przynajmniej na kilka dodatkowych godzin.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - nowy mod wielkości DLC. Obóż, który można rozwijać, unikalne mechaniki i inne ciekawe atrakcje [4]

Wiedźmin 3: Dziki Gon - nowy mod wielkości DLC. Obóż, który można rozwijać, unikalne mechaniki i inne ciekawe atrakcje [5]

Wiedźmin 3: Dziki Gon - nowy mod wielkości DLC. Obóż, który można rozwijać, unikalne mechaniki i inne ciekawe atrakcje [6]

Źródło: DSOGaming
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