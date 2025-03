8 porad do smartfonów Apple iOS. Zobacz czy możesz wycisnąć więcej ze swojego iPhone. Kilka porad może cię zaskoczyć

Najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie jest obecnie Android od Google, wykorzystywany przez około 70% użytkowników wszystkich smartfonów. Trzeba jednak przyznać, że drugą, również bardzo liczną grupę stanowią użytkownicy iPhonów, działających pod kontrolą systemu iOS (około 30%). Ja nie mam tutaj zamiaru twierdzić, że jeden z nich jest lepszy od drugiego. Obydwu używam na co dzień, odpowiednio w smartfonach Google Pixel 6a i Apple iPhone 14 Pro Max i każdy z nich lubię. Istotne jest jednak to, aby korzystać z ich potencjału w sposób świadomy i znać funkcje, które mogą okazać się przydatne. Dlatego w tej publikacji chcę przedstawić Wam kilka cech systemu iOS, o których istnieniu część osób może nie wiedzieć, a moim zdaniem warto, ponieważ bywają bardzo użyteczne.

Autor: Tomasz Duda

Niedawno opublikowałem zbliżony wpis, zawierający kilka porad do Androida. Założenie jest jednak takie, że ma powstać seria poradników, obejmujących oba najważniejsze systemy, czyli Android oraz iOS. Łącznie korzysta z nich prawie 100% użytkowników smartfonów, a z doświadczenia wiem, że zdecydowana większość z nich chce po prostu przeglądać Internet, korzystać z mediów społecznościowych, robić zdjęcia, oglądać filmy, słuchać muzyki i od czasu do czasu pograć lub użyć innej aplikacji. Nie wszyscy mają ochotę i czas, żeby buszować w ustawieniach, a na niektóre opcje można trafić w dość nieoczywistych miejscach. Zwłaszcza w iOS, gdzie większości ustawień nie odnajdziemy w aplikacjach, lecz w oddzielnym menu, zaszytym w głębi systemu. Czy są to zatem porady dla początkujących? Cóż, są one na tyle proste do wykonania, że poradzi sobie zapewne każdy, ale to nie znaczy, że o ich istnieniu wiedzą wszyscy. Osoby bardziej doświadczone zdecydowanie zachęcam do dzielenia się swoimi poradami w komentarzach. Początkujący z pewnością będą wdzięczni. Zatem, do dzieła. Zaznaczę tylko, że przy wykonywaniu porad korzystałem z systemu iOS 17.

Jak odblokować iPhone bez nowego numeru PIN? Jak wyświetlić ukryte menu w iPhone? Jak rozpoznawać przedmioty i miejsca? Jak zablokować dostęp do prywatnych stron w przeglądarce internetowej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w niniejszym poradniku.

Nie pamiętasz nowego PIN'u? Użyj starego!

Czy wiesz, że jeśli nie pamiętasz nowego numeru PIN do iPhone’a, to nadal możesz go odblokować? Zupełnie poważnie! Jedyne “ale” jest takie, że opcja ta aktywna jest przez ograniczony czas. Nowoczesne modele iPhone mają wbudowany skaner Face ID, który działa znakomicie nie tylko w dzień, ale również w nocy, bo nie potrzebuje światła widzialnego, wystarcza mu własne oświetlenie podczerwone, które rzuca mapę kropek na twarz i pozwala rozpoznać charakterystyczne cechy jej budowy (w 3D), by zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i jednocześnie bardzo szybkie odblokowywanie. W nielicznych przypadkach zdarza się tak, że telefon wymaga podania PIN’u, który służy jako zabezpieczenie zapasowe. Jeśli jednak ktoś niedawno zmieniał PIN, to może go nie pamiętać, ale wciąż jest szansa, że osoba ta będzie pamiętała stary PIN, którego używała przez długie miesiące lub nawet lata.

Okazuje się, że nawet po zmianie PIN’u system iOS pozwala użyć starego do odblokowania urządzenia, ale opcja ta działa tylko przez 3 dni od momentu zmiany. Jak to zrobić? Po prostu wprowadź błędny numer zabezpieczający aż do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat: “Urządzenie iPhone niedostępne, spróbuj ponownie za…”. W tym momencie na dole wyświetlacza odnajdziesz przycisk “Nie pamiętasz kodu?” - naciśnij go. Na dole kolejnego ekranu zobaczysz przycisk Podaj poprzedni kod. Użyj go i za pomocą standardowej klawiatury wpisz stary PIN. Później postaraj się zmienić ponownie PIN na taki, który będziesz już pamiętać. Ta ciekawa, choć relatywnie mało znana opcja może być ekstremalnie przydatna, bo dzięki niej nie trzeba będzie przywracać smartfonu do ustawień fabrycznych.

Szybko cofnij zmiany na pulpicie, potrząsając telefonem

Specyfikacja techniczna ma znaczenie, ale smartfon byłby tylko zwykłym szkieletem, gdyby nie “mięso” w postaci systemu i zainstalowanych w nim aplikacji. To właśnie dzięki nim urządzenie mobilne żyje, jest funkcjonalne, przydatne i wartościowe. Każda osoba ma jednak inne preferencje odnośnie wachlarza zainstalowanych programów. Jednym wystarcza garstka fabrycznych apek, a inni instalują ich dziesiątki i wciąż mają ochotę na więcej. Niektórzy dodają nawet kilka aplikacji codziennie, szukając czegoś nowego, lepszego lub przydatnego w konkretnej sytuacji, a najważniejsze w danej chwili programy umieszczają na głównym pulpicie. Czasami bywa jednak tak, że porządki, jakie zrobiliśmy z ikonami, wprowadziły jeszcze większy zamęt i chcemy te zmiany szybko cofnąć do poprzedniego stanu.

I tutaj ponownie system iOS przychodzi nam z pomocą. Jak się okazuje, nie trzeba przestawiać każdej ikony oddzielnie. Można włączyć opcję, aby cofnąć zmiany, po prostu potrząsając telefonem. Aby to zrobić, wejdź w Ustawienia, następnie Dostępność, a później Dotyk. Na końcu znajdź i aktywuj funkcję o nazwie Potrząsanie cofa. Od tego momentu jeśli poprzestawiasz elementy na pulpicie, możesz potrząsnąć telefonem, a po wyświetleniu komunikatu potwierdzasz, wciskając Cofnij. To wszystko! Położenie ikon aplikacji wróci do poprzedniego stanu. Ciekawa opcja, która osobom często instalującym programy i przestawiającym apki na pulpitach może zaoszczędzić trochę cennego czasu.

Ukryte menu do szybkich akcji i obsługi systemu

Nowsze wersje iPhonów nie mają już fizycznego przycisku pod wyświetlaczem, ale jak się okazuje, w systemie można znaleźć opcję, która aktywuje taki przycisk na ekranie. Po co to komu? Po pierwsze: taki element może przydać się osobom, które mają trudności z obsługą telefonu za pomocą gestów lub klawiszy bocznych. Po drugie: dodatkowy przycisk może przydać się też wielu innym użytkownikom, bo pod jednym, niepozornym elementem kryje się wiele funkcji, do których mamy znacznie szybszy dostęp. Aby go włączyć, należy wejść w Ustawienia - Dostępność - Dotyk - AssistiveTouch i tutaj ponownie aktywować opcję AssistiveTouch. Na wyświetlaczu pojawi się nowy, niewielki, biały, półprzezroczysty przycisk (zazwyczaj przy krawędzi bocznej ekranu, ale można go przesunąć w inne miejsce). Można też zmienić stopień jego przezroczystości, żeby nie zasłaniał tego co pod spodem.

Na razie nie używaj go jeszcze, lecz najpierw wejdź w menu o nazwie Dostosuj menu główne. Tutaj możesz dodać kolejne funkcje, które pojawią się po naciśnięciu tego przycisku (maksymalnie 8). Wybór funkcji jest bardzo duży - warto przejrzeć całą, długą listę, bo może się okazać, że znajdziesz coś bardzo użytecznego. Teraz możesz dotknąć białego, okrągłego przycisku i sprawdzić jak to wszystko działa. Wyświetli się maksymalnie 8 przycisków, a najciekawsze jest to, że pod niektórymi z nich dostępne są kolejne opcje. Innymi słowy, ta jedna, niepozorna “kropka” na wyświetlaczu realnie daje dostęp do gamy przydatnych funkcji. Jasne, że dla wielu osób może to być zbędne udogodnienie, ale dla niektórych będzie ono wybawieniem.

Szybkie kadrowanie zdjęć

Robienie zdjęć nie dla każdego jest ważne, ale dla wielu osób, to jedna z najistotniejszych funkcji smartfonu. Rzecz jasna nie chodzi o to, żeby codziennie robić mnóstwo zdjęć, lecz o to, że jeśli już nadarzy się dobra okazja, to chyba każdy chce uwiecznić konkretny moment jak najszybciej i jak najlepiej. Jednak to nie oznacza, że każde zdjęcie wychodzi zawsze idealnie. W systemie iOS znaleźć można całkiem dobre funkcje służące poprawianiu wyglądu zdjęć, ale dość często jedną z pierwszych rzeczy, jakie warto skorygować, jest sam kadr (przycinanie zdjęcia). Na szczęście iOS 17 ułatwia to zadanie. Zamiast wchodzić w edycję zdjęcia, można po prostu powiększyć je palcami w taki sposób, aby brzegi wyświetlacza stanowiły ramkę kadrującą, a następnie wcisnąć przycisk Kadruj w prawym, górnym narożniku ekranu. Opcjonalnie można przytrzymać ten przycisk i wybrać inne proporcje, jeśli proporcje wyświetlacza Tobie nie pasują.

Symbole prania na metkach? Rośliny? Budynki? Zwierzęta? Wyszukiwanie wizualne pomoże!

Ile razy zdarzyło Ci się być w jakimś miejscu, widzieć ciekawy budynek, zabytek, posąg, roślinę, zwierzę lub danie (posiłek), nie wiedząc, co to dokładnie jest? Ba! Zapytam nawet, czy zdarzyło Ci się nie rozpoznać symboli dotyczących prania, umieszczonych na metkach od ubrań? Mnie zdarza się to regularnie. Dlatego czasami korzystam z funkcji wyszukiwania wizualnego na iPhone. Po prostu robię zdjęcia, a gdy przeglądam je w galerii, to widzę, że pod nimi pojawia się przycisk z literą “i” w okręgu, przy czym w wybranych zdjęciach ten okrąg ma też dodatkowe gwiazdki. To właśnie oznacza, że iOS rozpoznał konkretne przedmioty, miejsca, symbole itp. Haczyk jest tylko jeden, może nie bardzo duży, ale jednak nieprzyjemny. Otóż funkcja wyszukiwania wizualnego działa obecnie tylko, gdy w smartfonie ustawione są wspierane języki i regiony (np. j. angielski). Z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie działa, gdy w systemie ustawiony jest język polski. Przecież to chyba nie przeszkadza w rozpoznawaniu roślin, zwierząt czy budynków prawda? W każdym razie, dopóki to się nie zmieni, to z funkcji wyszukiwania wizualnego (visual lookup) możesz korzystać po angielsku. Po prostu dotknij przycisku z gwiazdkami (lub przesuń zdjęcie w górę), następnie przy opcji “Look Up”dotknij typu rozpoznanego obiektu, a na końcu pojawią się podobne zdjęcia i dodatkowe informacje.

Blokowanie balansu bieli w nagrywanych filmach

Jak już wspomniałem wcześniej aparat w smartfonie to przydatna i dla wielu osób ważna rzecz i nie chodzi tylko o robienie zdjęć, ale również o nagrywanie filmów. Na ten temat można napisać wiele i z pewnością fotografia mobilna jeszcze nie raz będzie tematem poruszanym na łamach PurePC. Tym razem jednak chcę krótko wspomnieć o jednej konkretnej funkcji, która może w niektórych przypadkach przydać się podczas filmowania. Otóż siłą aparatów w smartfonach jest to, że domyślnie wszystko robią automatycznie. To oczywiście zaleta, bo przecież nie mamy tutaj do czynienia z aparatem profesjonalnym, lecz takim, który służy do szybkiego wykonania dobrego nagrania lub zdjęcia w zasadzie jednym dotknięciem. Czasami jednak jest to wada, bo smartfon podczas filmowania samodzielnie zmienia balans bieli, do obrazu, który jest w danej chwili umieszczony w kadrze. To sprawia, że odcień kolorów może być inny np. gdy przesuniemy kadr z obiektu niebieskiego, na zielony, pomarańczowy itd. Można na szczęście sobie z tym poradzić w iPhonie. Wystarczy wejść w Ustawienia, następnie w Aparat, później w opcję Nagraj wideo, a na końcu włączyć opcję Blokuj wyrównanie bieli. Jasne, że jest to funkcja, która nie zawsze ma zastosowanie, ale czasami może się przydać.

Dodaj własne naklejki do zdjęć

Naklejki mogą służyć do ozdabiania np. zdjęć wykonanych aparatem lub dokumentów PDF. Ciekawe jest jednak to, że nie trzeba korzystać z gotowych, lecz można je tworzyć samemu. Przykład: mam zdjęcie z jakimś obiektem (w moim przypadku małą sową, którą sfotografowałem iPhonem), przytrzymuję na niej palec, system zaznacza ten obiekt i wyświetla się m.in. opcja “Dodaj naklejkę”. Równie dobrze można zaznaczyć inny przedmiot. Teraz gdy naklejka jest już stworzona, wystarczy otworzyć zdjęcie, na które chcemy ją nałożyć. Następnie w górnym, prawym narożniku wyświetlacza dotknij opcji Edycja, potem ponownie w górnym prawym rogu naciśnij przycisk z piktogramem długopisu / cienkopisu (markup tool), w kolejnym kroku dotknij przycisk “+” w prawym dolnym narożniku i użyj opcji Dodaj naklejkę. Pojawi się mała galeria stworzonych wcześniej naklejek. Przeciągnij jedną z nich w wybrane miejsce na zdjęciu i w razie potrzeby zmień jej rozmiar. To wszystko! W ten sposób możesz tworzyć wiele własnych naklejek i ozdabiać nimi zdjęcia.

Zablokuj dostęp do kart prywatnych

Domyślną przeglądarką w systemie iOS jest Safari, podobnie zresztą jak w macOS. Wybór przeglądarek jest na tyle duży, że zapewne wiele osób używa innej, ale Safari na iOS spisuje się bardzo dobrze, zwłaszcza jeśli ktoś przy okazji używa MacBooka lub innego komputera od Apple. Od wersji iOS 17 wprowadzona została nowa funkcja blokowania dostępu do otworzonych w Safari kart prywatnych (stron internetowych). Ma to sens zwłaszcza jeśli zdarza się, że od czasu do czasu pożyczamy na chwilę smartfon innej osobie (np. dziecku) i nie chcemy, by przeglądała ona niektóre strony internetowe. Na początek jednak warto upewnić się, że funkcja blokowania kart prywatnych jest aktywna. W tym celu wejdź w Ustawienia, następnie Safari, a później przewiń menu niżej i sprawdź, czy włączona jest opcja o nazwie “Wymagaj Face ID do odblokowywania przeglądania prywatnego”. Teraz możesz wejść w Safari, wyświetlić karty, przełączyć na “Prywatne” i tutaj otworzyć taką stronę, jaka Ci się podoba. Po wyjściu z przeglądarki lub przełączeniu na zwykłe karty, powrót do prywatnych będzie wiązał się z koniecznością uwierzytelniania, za pomocą rozpoznawania twarzy.