5 porad do Androida, które mogą Ci się przydać. Zobacz, co ciekawego możesz zrobić w swoim telefonie

Android to obecnie najpopularniejszy system mobilny na świecie. Dane serwisu Statcounter wskazują, że w skali globalnej korzysta z niego niespełna 71% użytkowników, drugi w kolejności jest iOS znany z urządzeń mobilnych Apple, z wynikiem trochę ponad 28%. Cała reszta, to w zasadzie margines, stanowiący mniej niż 1%. Dominacja Androida ma wiele przyczyn, a jedną z ważniejszych jest to, że można ten system znaleźć na tanich smartfonach. Jeśli ktoś szuka nowego telefonu do 500, 1000 lub nawet 1500 zł, to niemal na pewno skończy z Androidem w kieszeni. Wiele osób początkujących lub takich, które używają smartfonów od lat, ale zwyczajnie nie mają ochoty lub czasu na buszowanie w ustawieniach, korzysta z wyszukiwarki Google, by znaleźć informacje i ciekawostki odnośnie systemu Android. Ten poradnik przeznaczony jest właśnie dla nich.

Autor: Tomasz Duda

Na łamach PurePC.pl opublikowaliśmy już szereg porad mobilnych i nie tylko, z których znaczna część również jest przyjazna dla osób początkujących. Czasami jednak zdarzają się porady trochę za krótkie, aby tworzyć na ich podstawie oddzielne wpisy, dlatego tym razem postanowiłem umieścić pięć krótszych porad w jednej publikacji, z takim nastawieniem, że jeśli w przyszłości zgromadzi się kolejnych 5, to zostaną one umieszczone w kolejnym, podobnym wpisie. Pytań, jakie ludzie wpisują w Google, jest mnóstwo, więc kto wie, może powstanie z tego jakaś seria. Jedno jest pewne: jestem otwarty na Wasze propozycje. Jeśli znacie jakieś dobre, użyteczne porady i triki do Androida, to piszcie w komentarzach. Postaram się wziąć ciekawsze z nich pod uwagę i umieścić w kolejnej publikacji na ten temat. Dodam, że porady wykonywałem na smartfonie Google Pixel 6a, z systemem Android 14. W innych modelach, szczególnie tych wykorzystujących tzw. “nakładkę” poszczególne kroki mogą wyglądać trochę inaczej, ale podstawowa zasada zazwyczaj jest podobna.

System Google Android ma duże możliwości, ale nie wszystkie opcje są powszechnie znane. W tej publikacji znajdziesz 5 porad, które mogą Ci się przydać. Jeśli znasz inne ciekawe triki do Androida, to daj znać, weźmiemy je pod uwagę przy tworzeniu kolejnego wpisu.

Jak powiększyć obraz w telefonie, gdy tego potrzebujesz?

Większość współczesnych smartfonów ma relatywnie duże wyświetlacze, o przekątnej mieszczącej się najczęściej w przedziale 6 - 7 cali. To sporo, zwłaszcza że w razie potrzeby Android pozwala powiększyć strony internetowe lub napisy w menu. Osoby posiadające wadę wzroku mogą na stałe powiększyć napisy, co oczywiście jest zaletą. Co jednak mają zrobić osoby, które nie mają wyraźnej wady wzroku i standardowo chcą korzystać z małego tekstu i grafik (większa objętość treści widoczna na raz), ale wciąż zachować opcję ich szybkiego powiększenia w razie potrzeby? W takim przypadku warto aktywować jedną z opcji powiększania w Androidzie. Co ważne, działa ona na zasadzie szkła powiększającego, które może być użyte niemal w każdym miejscu systemu. To coś więcej, niż powiększanie napisów i ikon. Aby włączyć powiększanie, należy wejść w Ustawienia, następnie Ułatwienia dostępu, Powiększenie i na końcu dotknąć opcji Skrót do powiększenia.

Tutaj pojawi się kilka opcji do wyboru. Można m.in. przytrzymać jednocześnie oba przyciski głośności, aby uruchomić powiększenie, ale to zazwyczaj wymaga użycia drugiej dłoni. Lepsze może okazać się szybkie powiększanie jedną dłonią. Dlatego na dole rozwiń opcję Zaawansowane i aktywuj Kliknij ekran trzykrotnie i użyj przycisku Zapisz. System cofnie się do poprzedniego menu, w którym wejdź w Typ powiększenia. Tutaj możesz wskazać, żeby mały fragment powiększał się na cały ekran, albo w mniejszym okienku, czyli opcja Powiększanie części ekranu. Ta druga opcja moim zdaniem jest lepsza, bo pozwala widzieć to, co umieszczone jest wokół “szkła powiększającego”. Ponownie użyj przycisku Zapisz. Od tego momentu możesz szybko powiększać obraz.

Jak to działa w praktyce? Wystarczy, że szybko dotkniesz ekranu 3 razy w miejscu, które chcesz powiększyć. Pojawi się okienko z “zoomowanym” fragmentem obrazu. Jeśli chcesz przewijać obraz w pionie pod tym okienkiem, to możesz to robić standardowo, po prostu przesuwając go palcem. Jeśli natomiast chcesz poruszać samym “szkłem powiększającym” w dowolnym kierunku, to umieść na nim dwa palce i przesuń tam, gdzie chcesz. W ten sposób możesz przyjrzeć się fragmentowi jakiegoś menu, grafiki, strony, dokumentu itp. W prawym, dolnym narożniku okienka jest przycisk z opcjami. Możesz tam wyregulować powiększenie oraz rozmiar tego okna, a także zezwolić na poprzeczne przewijanie treści. Na koniec warto podkreślić jedną wadę opisanej wyżej funkcji. Otóż może ona spowolnić działanie (reakcje) systemu. Android musi bowiem rozpoznać, czy chcesz kliknąć ikonę lub menu pod palcem, czy właśnie zamierzasz wykonać potrójne dotknięcie, w celu powiększenia obrazu. Po wyłączeniu funkcji powiększania szybkość reakcji wraca do normy.

Jak używać aparatu w telefonie, jako pulsometru? Czy to w ogóle możliwe?

Wiele osób nosi na nadgarstku smartwatch. Zaawansowane modele mogą mieć całkiem rozbudowaną funkcjonalność, włącznie ze słuchaniem muzyki, prowadzeniem rozmów telefonicznych, używaniem aplikacji itp. Prostsze (zwłaszcza smartbandy) służą głównie do monitorowania aktywności fizycznej, licząc kroki, mierząc tętno, sprawdzając natlenienie krwi itd. Co jednak zrobić, jeśli ktoś nie ma smartwatcha lub opaski fitness, a chce lub potrzebuje sobie zmierzyć w danej chwili puls? Czy da się to zrobić za pomocą samego telefonu? Odpowiedź brzmi: tak. Warto jednak podkreślić, że będzie to pomiar dość szacunkowy, który nie koniecznie musi mieć wiele wspólnego z precyzyjnym pomiarem, wykonanym za pomocą choćby ciśnieniomierza naramiennego. Czasami jednak wyniki mogą być całkiem akceptowalne.

Taka funkcja nie jest wbudowana w systemie Android, ale można za darmo zainstalować aplikację ze sklepu Google Play, która to potrafi. Jedną z nich jest Monitor pracy serca: Pulsometr, który po zainstalowaniu wyświetla się w telefonie pod nazwą “Tętna”. Po jego otwarciu należy nadać mu uprawnienie dostępu do aparatu, następnie przyłożyć palec do obiektywu kamery głównej z tyłu, najlepiej jednocześnie kamery i diody doświetlającej z tyłu, a potem rozpocząć pomiar (uwaga jest wskazana, bo dioda może się nagrzewać podczas pracy). Aplikacja włączy LED, a za pomocą sensora aparatu będzie mierzyć drobne zmiany w ukrwieniu palca, licząc poszczególne uderzenia serca. Ja wykonałem najpierw test sprawdzający, czy aplikacja pokazuje wystarczająco równe wyniki. Na 6 pomiarów wykonanych natychmiast jeden po drugim otrzymałem wyniki: 81, 81, 81, 89, 82, 81.

Jak wiadomo, lekkie różnice w tętnie mogą występować, choćby wtedy, gdy człowiek się trochę poruszy, więc takie wyniki nie są złe. A jak to wygląda w porównaniu do dobrego ciśnieniomierza naramiennego? Chwilę później wykonałem kolejne pomiary: ciśnieniomierz pokazał wartość 77 uderzeń na minutę, a aplikacja w telefonie 74 uderzenia na minutę. Słowem: z pewnością takiej aplikacji nie da się traktować wybitnie poważnie, ale można mieć przynajmniej jakikolwiek wgląd na swoje aktualne tętno, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma się oddzielnego pulsometru lub smartwatcha. Dajcie znać w komentarzach, co o takim “awaryjnym” sprawdzaniu pulsu sądzicie. Czy warto korzystać okazjonalnie z takiej apki?

Jak ukryć zdjęcia w telefonie? Użyj Folderu zamkniętego w Zdjęciach Google

Smartfon to rzecz wybitnie osobista, którą zazwyczaj niechętnie udostępniamy innym osobom, choćby na chwilę. Chyba niewiele osób chce, by przeglądano choćby ich prywatne zdjęcia. Co jednak zrobić, jeśli od czasu do czasu przekazujesz komuś swój telefon na chwilę, ale wciąż chcesz mieć większą pewność, że ta osoba nie uzyska dostępu do wrażliwych zdjęć lub filmów? W takim przypadku możesz schować je w oddzielnym miejscu. Skorzystaj np. z bardzo popularnej i darmowej aplikacji Zdjęcia Google, którą pobierzesz ze sklepu Google Play. Po otwarciu programu, na górze po prawej stronie znajdziesz przycisk Narzędzia - dotknij go. Teraz przewiń ekran na sam dół i wejdź w Folder zamknięty. Wyświetli się informacja na temat możliwości Folderu zamkniętego. Zatwierdź ją, a następnie potwierdź, że jesteś głównym użytkownikiem, uwierzytelniając się np. za pomocą czytnika linii papilarnych lub PIN’u. Po tej szybkiej konfiguracji wyświetli się przycisk Przenieś elementy. Dotknij go, a następnie zaznacz w galerii te zdjęcia i filmy, które chcesz ukryć w oddzielnej przestrzeni, określanej jako Folder zamknięty.

Jak włączyć podgląd poprzedniego menu podczas cofania w systemie Android?

Jeśli używasz gestów do obsługi telefonu z Androidem, to wiesz, że ruch palcem od jednego z boków ekranu ku środkowi powoduje cofnięcie do poprzedniego menu. Standardowo jednak nie widać co się w tym poprzednim menu znajduje. Jest jednak sposób, by tę zawartość podejrzeć. W systemie Android jest mało znana funkcja o nazwie Animacje przewidywanego przejścia wstecz. Znajdziesz ją w opcjach programisty. Jeśli nie masz włączonych tych opcji, to znajdź w ustawieniach pozycję o nazwie Numer kompilacji (w różnych nakładkach może być w innych miejscach, więc najlepiej użyj wyszukiwarki). Dotknij Numer kompilacji kilkukrotnie, aż pojawi się informacja, że już jesteś programistą. Teraz wejdź w menu Opcje programisty (zazwyczaj pod pozycją System, ewentualnie Informacje o telefonie lub Ustawienia zaawansowane). Tutaj znajdź opcję o nazwie Animacje przewidywanego przejścia wstecz i aktywuj ją. Od tego momentu gdy aby podejrzeć zawartość poprzedniego ekranu w menu po prostu przeciągnij palcem od krawędzi bocznej ku środkowi i przytrzymaj. Funkcja nie działa w aplikacjach, lecz tylko w menu systemu Android.

Jak wyłączyć podsłuchiwanie głosu przez Asystenta Google w telefonie z Androidem?

Asystent głosowy Google w telefonie bywa przydatny. Wystarczy powiedzieć “OK Google”, a potem np. “Włącz światła w salonie” lub zapytać o wyszukanie jakiejś informacji i asystent zrobi to za użytkownika. To z pewnością wygodne i szybkie. Jednak nie każdej osobie pasuje funkcja nasłuchiwania, która sprawia, że w praktyce mikrofon w telefonie cały czas czuwa i próbuje wykryć hasło OK Google. Niektórzy obawiają się po prostu, że smartfon cały czas wyłapuje to co usłyszy w swoim otoczeniu i martwią się o swoją prywatność. Na szczęście takie nasłuchiwanie można wyłączyć, pozostawiając opcję ręcznej aktywacji asystenta. Dodam, że ta porada akurat nie była wykonana na czystym Androidzie 14, lecz na telefonie Samsung Galaxy S20 Ultra z systemem Android 13 i nakładką One UI 5.1. Aby to zrobić wejdź w Ustawienia - Google - Ustawienia aplikacji Google - Wyszukiwarka, Asystent i Voice - Głos - Voice Match. Tutaj wyłącz opcję Hey Google (OK Google). Poniżej jest też opcja Usuń Voice Match ze wszystkich urządzeń, której możesz użyć, aby mieć pewność, że pozostałe tablety, smartfony i inne wspierane sprzęty też nie będą podsłuchiwały.