Apple iPhone 16 - tak może prezentować się przyszłoroczny smartfon. Gigant planuje kilka zmian w konstrukcji

Do premiery iPhone'ów 16 zostało jeszcze wiele miesięcy, ale najwidoczniej plany producenta z Cupertino są już znane niektórym informatorom. Serwis MacRumors opublikował właśnie wygląd prototypów, które mogą przedstawiać wyczekiwaną "szesnastkę". Możliwe, że Apple zdecyduje się użyć jednego z nich jako wzoru dla całej serii, choć oczywiście nie możemy wykluczyć, że iPhone 16 będzie wyglądał jak hybryda poniższej zaprezentowanych modeli.

Wszystkie z przedstawionych prototypów wyróżniają się pionowym układem obiektywów i lampą błyskową w tym samym miejscu. Według ostatnich przecieków to model w czarnym wariancie kolorystycznym jest najbliższy ostatecznej wersji iPhone'a 16.

Widoczny powyżej smartfon w żółtej wersji kolorystycznej cechuje się układem aparatów w stylu iPhone'a X, ujednoliconym przyciskiem głośności i przyciskiem akcji znanym z iPhone'ów 15 Pro. Różowy model układem obiektywów nawiązuje za to do iPhone'ów 11 / 12. W oczy rzucają się także oddzielne przyciski głośności. Czarny wariant z kolei wyróżnia się nowym, pojemnościowym przyciskiem "przechwytywania" (jego nazwa kodowa to Project Nova) oraz większym przyciskiem akcji działającym na tej samej zasadzie. Na podstawie ostatnich przecieków wydaje się, że to właśnie tak będzie prezentował się nadchodzący iPhone 16, choć na tym etapie jeszcze nic nie jest pewne.

Warto zauważyć, że wszystkie z przedstawionych prototypów wyróżniają się pionowym układem obiektywów i lampą błyskową w tym samym miejscu. W tych kwestiach raczej już nic się nie zmieni, a sam producent musi jedynie zdecydować się na jeden z powyższych projektów. Poza tym spodziewamy się, że urządzenia pod innymi względami nie będą odbiegać od tegorocznych iPhone'ów 15. Można zatem liczyć na szklane, matowe plecki, złącze USB-C czy - niestety - ekran OLED o częstotliwości odświeżania 60 Hz.

Źródło: MacRumors