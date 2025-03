Apple iPhone 16 i iPhone 16 Plus z rozczarowującymi ekranami. Ponownie tylko modele Pro zapewnią odświeżanie 120 Hz

Smartfony Apple iPhone 15 właściwie dopiero co trafiły na rynek, a w sieci pojawiają się już doniesienia o przyszłorocznych modelach. Rozczarowani mogą być jednak ci, którzy odłożyli zakup "piętnastki" w nadziei, że w przyszłym roku urządzenia giganta będą bardziej przełomowe. Wszystko wskazuje na to, że podstawowe modele nadal będą przeznaczone dla tych, którzy nie mieli dotąd w rękach smartfona z ekranem o odświeżaniu 90 czy 120 Hz.

Wygląda na to, że podstawowe smartfony iPhone na 2024 rok nadal będą wyposażone w wyświetlacze AMOLED 60 Hz. Kto wie, może dopiero Apple iPhone'y 17 dogonią konkurencję?

Na blogu Naver możemy przeczytać, że przyszłoroczne podstawowe iPhone'y nadal nie zapewnią wyczekiwanych ekranów AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Nie można nawet liczyć na podstawowe 90 Hz, podczas gdy taką płynność animacji już od kilku lat zapewniają nawet tanie smartfony z systemem Android. To z pewnością duże rozczarowanie dla wszystkich tych, którzy właśnie z tego powodu co roku odpuszczają sobie zakup iPhone'a, a jednocześnie nie chcą dopłacać do wariantu Pro lub Pro Max. W końcu chyba każdy, kto miał okazje korzystać z urządzenia z ekranem 90/120 Hz, nie będzie miał ochoty wracać do standardowych 60 Hz.

Oczywiście nadal mamy do czynienia z nieoficjalnymi doniesieniami, aczkolwiek warto zauważyć, że podobne informacje docierają do nas już od jakiegoś czasu. Na większe zmiany mogą liczyć właściwie tylko osoby zainteresowane wariantami Pro. Możliwe, ze urządzenia te otrzymają większe ekrany względem poprzedników (6,3 cala w przypadku Pro i 6,9 cala w przypadku Pro Max). Ponadto wszystko wskazuje na to, że modele te otrzymają lepszy system chłodzenia z folią grafenową i metalową obudową dla akumulatorów.

Źródło: Naver, Notebookcheck