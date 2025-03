Apple iPhone 16 ma otrzymać nowy system chłodzenia. Problemy z przegrzewaniem nie powinny się już powtórzyć

Najnowsze iPhone'y 15, zwłaszcza te z dopiskiem Pro, raczej nie zostaną zapamiętane jako najbardziej udane smartfony od Apple. Wszystko przez liczne drobne problemy z tymi urządzeniami. Użytkownicy szczególnie mocno krytykują wysokie temperatury nowych iPhone'ów, które powodowane są przez układy Apple A17 Pro do spółki z przestarzałym systemem chłodzenia. Na całe szczęście gigant najprawdopodobniej wyciągnie wnioski i historia nie powtórzy się w przypadku "szesnastek".

Do smartfonów Apple iPhone 16 trafić ma folia grafenowa, która zastosowana została już w wielu urządzeniach innych producentów. Wygląda na to, że na dobre zastąpi ona stosowany dotąd miedziany radiator.

Co prawda Apple walczy z wysokimi temperaturami za pomocą aktualizacji systemu iOS, ale pewne rzeczy pozostają nie do przeskoczenia. Niezbędna okaże się zatem nowa konstrukcja chłodzenia, która wedle najnowszych doniesień trafi do przyszłorocznych iPhone'ów. Rozwiązaniem ma okazać się system termiczny wykorzystujący folię grafenową, który zastosowany został już w wielu urządzeniach innych producentów (np. Google Pixel 8). Wygląda na to, że trafi ona do wszystkich modeli iPhone 16 i na dobre zastąpi stosowany dotąd miedziany radiator. Warianty Pro mają dodatkowo otrzymać metalową obudowę dla baterii, co również powinno pozytywnie wpłynąć na temperatury tych smartfonów.

Oczywiście wiele w tych kwestiach zależy także od zastosowanych przez Apple komponentów. Wiemy już, że chip A17 Pro okazuje się znacznie gorętszy od poprzedników, dlatego producent może dodatkowo postarać się o lepszą kulturę pracy układów A18, które projektowane są pod kątem iPhone'ów 16. Wedle wstępnych doniesień mają one powstać z wykorzystaniem udoskonalonego procesu technologicznego TSMC N3E. Pamiętajmy jednak, że do premiery smartfonów został jeszcze niecały rok, dlatego warto podejść do niniejszych doniesień z odpowiednim dystansem. W ciągu następnych miesięcy może się jeszcze wiele zmienić.

Apple is actively working on graphene thermal system of iPhone 16 Series to solve the heating problem existing before. And the battery of Pro series would change to metal shell, for the same reason. — Kosutami (@KosutamiSan) November 16, 2023

Źródło: @KosutamiSan, WCCFTech