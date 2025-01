Apple iPhone 15 Pro i Pro Max - użytkownicy donoszą o dużych problemach, przyczyną może być przegrzewanie się smartfonów

Od czasu premiery Apple iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max narosło wokół nich naprawdę dużo kontrowersji, a to łatwo pękające szklane plecki, odbarwiająca się powłoka na tytanowej obudowie, brak w zestawie przewodu USB-C w wersji 3.0, delikatnie rzecz ujmując nie najlepsza jakość nowych ekologicznych etui FineWoven, a teraz problemy z przegrzewaniem się i puchnącymi akumulatorami nowych smartfonów rangi premium.

Jak donoszą użytkownicy iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max, smartfony przegrzewają się, a niektórzy użytkownicy doświadczają nawet spuchnięcia akumulatora, które ma być efektem wysokich temperatur wewnątrz urządzenia.

W sieci pojawiają się doniesienia od pierwszych użytkowników najnowszych smartfonów od Apple, jakoby te miały się nadmiernie rozgrzewać i po prostu parzyć w ręce. Mówimy tutaj o temperaturach w okolicach 46 stopni. Dodatkowo telefony mają mieć problemy z thermal throttlingiem, co ma objawiać się przycięciami w grze Genshin Impact. Choć wiele osób wskazuje na przyczynę leżącą w nowym procesorze A17 Pro, to w rzeczywistości za problem może odpowiadać konstrukcja i użyte materiały. Tak śmie twierdzić analityk Ming-Chi Kuo, który zaznacza, że zmniejszenie faktycznej powierzchni rozpraszania ciepła jest odpowiedzialne za powstałe problemy ze zbyt wysokimi temperaturami.

Na Reddicie użytkownik u/Leather_Cheerio_402 podzielił się zdjęciem swojego iPhone 15 Pro, który posiada widoczne wybrzuszenie w miejscu baterii. Napuchnięcie akumulatora spowodowało rozdzielenie ekranu od korpusu smartfona. Użytkownik obwinia za powstałą wadę wysokie temperatury swojego telefonu i spróbował go reklamować w Apple Store. Ten jednak nakazał zareklamować towar w u sprzedawcy, który szczęśliwie zgodził się wymienić urządzenie na nowe. Jeżeli faktycznie przyczyną takiego stanu baterii była temperatura urządzenia, to niektórzy sugerują, że Apple będzie chciało przyciąć nieco wydajność nowego chipu aktualizacją iOS. Choć może to być tylko kwestia optymalizacji działania i napięć jednostki A17 Pro.

