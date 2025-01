Apple iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max otrzymały złącze USB 3.0 typu C, ale bez drogiego kabla będzie ono mocno ograniczone

Wczoraj firma Apple oficjalnie zaprezentowała smartfony z linii iPhone 15. Do rodziny dołączą łącznie cztery modele: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Wszystkie smartfony w tym roku otrzymają złącze USB typu C, o czym Apple wręcz nie mogło się wczoraj nachwalić w swojej prezentacji (choć w poprzednich generacjach wręcz siłą się zapierało, by nie dawać tego złącza). Dopiero po konferencji do sieci przedostają się kolejne informacje na temat specyfikacji i ograniczeń smartfonów. Jedno z nich dotyczy USB-C.

Smartfony Apple iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max posiadają złącze USB 3.0 (typu C), jednak po wyjęciu z pudełka będzie ono ograniczone do 2.0 z powodu dołączonego kabla. W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości przysłania danych, konieczny będzie kolejny zakup.

Słuchając i oglądając wczorajszą prezentację Apple, można się już było domyślić, iż tylko smartfony iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max otrzymają szybszy standard USB 3.0 typu C o przepustowości sięgającej 10 Gb/s. Wszak informacja ta została podana wyłącznie przy tych dwóch modelach. Tak też jest w istocie, bowiem modele iPhone 15 oraz 15 Plus charakteryzują się złączem USB typu C, ale w standardzie 2.0. Tym samym ich przepustowość jest ograniczona do 480 Mb/s. Podkreślamy, że mowa o smartfonach, których ceny zaczynają się od 4599 złotych.

Apple nie byłoby jednak sobą, gdyby nie wprowadzili zamieszania również w droższych modelach. Tak więc iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max faktycznie posiadają szybszy standard USB 3 typu C, jednak po wyjęciu z pudełka i tak urządzenia będą działały tak jak wyżej wymienione modele iPhone 15 (Plus). Winowajcą będzie wolniejszy kabel USB-C dołączony do opakowania zestawu. Jeśli chcemy faktycznie wykorzystać przepustowość złącza USB 3 typu C w tychże smartfonach, konieczny będzie zakup profesjonalnego przewodu (jak to opisuje Apple na swojej stronie). Jest to uniwersalny kabel, który nie tylko wspiera interfejs Thunderbolt 3/4, ale również umożliwia przesyłanie danych z szybkością 10 Gb/s (USB 3 typu C), tym samym jest w pełni zgodny z nowymi iPhone'ami 15 Pro (Max). Koszt kabla? Od 369 złotych za 1 metr aż do 839 złotych za 3-metrowy wariant.

