Premiera Apple iPhone 15 - nowe smartfony ze złączem USB-C i licznymi usprawnieniami. Poznaliśmy ceny i specyfikacje modeli

Po wielu miesiącach plotek i przecieków firma Apple w końcu zaprezentowała wyczekiwane tegoroczne smartfony iPhone. Zgodnie z przewidywaniami, poznaliśmy w sumie cztery modele: podstawowego iPhone'a 15, większego iPhone'a 15 Plus, a także bardziej zaawansowanego iPhone'a 15 Pro oraz bezkompromisowego iPhone'a 15 Pro Max. Tym razem kończymy z domysłami - poniżej znajdziecie oficjalne dane dotyczące urządzeń oraz ich ceny.

Jesteśmy już po oficjalnej zapowiedzi iPhone'ów 15. W końcu doczekaliśmy się złącza USB-C. Miłym zaskoczeniem okazały się ceny niższe niż przed rokiem. Jedynie topowy iPhone 15 Pro Max kosztuje tyle samo co poprzednik.

Zakończyła się właśnie wyczekiwana konferencja "Wonderlust", a zatem podsumujmy wszystkie najważniejsze informacje nt. nowych iPhone'ów. Zacznijmy od podstawowej "piętnastki", która - bez zaskoczeń - otrzymała 6,1-calowy ekran Super Retina XR OLED (60 Hz) z Dynamic Island oraz zeszłoroczny chip Apple A16 Bionic znany z iPhone'ów 14 Pro. Choć pozornie całość wygląda jak dotychczasowe modele iPhone, to jednak producent zadbał o kilka nowości. Po pierwsze, w końcu na pokład zawitał port USB-C, choć nie powiedziano nic na temat ograniczeń dot. ładowania czy przesyłu danych. Po drugie, znacząco poprawiono możliwości fotograficzne smartfona za sprawą nowego aparatu 48 MP (quad-pixel) z OIS i dodatkowej jednostki 12 MP telefoto. Apple chwali się ponadto lepszymi zdjęciami portretowymi i udoskonalonym trybem nocnym. Jeśli natomiast chodzi o czas pracy na baterii, producent obiecuje pełny dzień działania z dala od gniazdka.

Smartfon Apple iPhone 15 Plus to z kolei nic innego jak większa, 6,7-calowa wersja podstawowego modelu, która poza większymi gabarytami powinna wyróżniać się również dłuższym czasem pracy z dala od ładowarki. Nie dziwi więc fakt, że gigant z Cupertino nie skupiał się przesadnie na tym modelu. Warto wspomnieć też o kilku nowych funkcjach iPhone'ów, w tym połączeń Emergency SOS czy poprawionej funkcji powiadomień zapewnianej przez Dynamic Island. Co jednak najważniejsze, cena podstawowych iPhone'ów pozostała na tym samym poziomie, przynajmniej w dolarach. Apple iPhone 15 kosztuje zatem 799 dolarów, a model Plus został wyceniony na 899 dolarów. Na naszym rynku ceny startują od 4699 zł (podstawowy model) i 5299 zł (Plus). Oba urządzenia zaczynają się od wariantów ze 128 GB pamięci wewnętrznej.

Przejdźmy teraz do iPhone'ów Pro, które doczekały się więcej nowości względem poprzedników. 6,1-calowa "piętnastka" Pro otrzymała panel cechujący się adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz. Model Pro Max oferuje z kolei 6,7-calowy panel. Tak jak zakładano, ramki wokół panelu rzeczywiście są nieco cieńsze niż dotychczas. W środku znalazł się nowy chip A17 PRO wykonany przy użyciu procesu 3 nm, który wyróżnia się rzecz jasna ogromną wydajnością i m.in. obsługą ray-tracingu. Co jednak najbardziej powinno rzucać się w oczy, urządzenie wyróżnia się tytanową obudową oraz przyciskiem akcji, który może posłużyć nie tylko do wyciszania powiadomień, lecz np. ustawienia skrótu do wybranej aplikacji.

Zadowoleni powinni być także amatorzy fotografii, bowiem na pokład trafiła ulepszona jednostka główna 48 MP wspierana przez kamerę telefoto 12 MP i kamerę 12 MP Ultra Wide. Jak się okazuje, model Pro Max będzie się wyróżniać 5-krotnym zoomem optycznym, podczas gdy wersja Pro "jedynie" 3-krotnym. I na tym właściwie kończą się różnice pomiędzy tymi modelami. Model Pro ze 128 GB pamięci wew. kosztuje 999 dolarów, co przekłada się na 5999 zł (a więc dla nas taniej, niż przed rokiem). Model Pro Max podrożał natomiast o 100 dolarów względem poprzednika, ale w zamian na pokładzie jest 256 GB pamięci. W Polsce wyceniono go z na 7199 zł (tyle samo co iPhone 14 Pro Max 128 GB w dniu premiery). Przedsprzedaż wszystkich nowych iPhone'ów zaczyna się 15 września od 14:00. Dostępność urządzeń przewidziana jest na 22 września.

Źródło: Apple