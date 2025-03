Tim Cook mówi, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są częścią „praktycznie każdego produktu”, który buduje Apple

W przemówieniu Tima Cooka na temat kwartalnych wyników marki Apple padło sformułowanie, że szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji w produktach i usługach giganta z Cupertino radykalnie zmieni branżę technologiczną. Przechwałki jednak przechwałkami, ponieważ wyraźnie widać, że w momencie gdy konkurencja co chwilę przedstawia nowe rozwiązania bazujące na SI, to Apple zachowuje grobowe milczenie. Wielu analityków jest nawet zdania, że Apple jest w tej materii daleko, daleko w tyle.

Tim Cook zapewnia, że wszystko w Apple kręci się obecnie wokół sztucznej inteligencji, a zaprezentowane zostanie, gdy będzie już naprawdę gotowe.

"Traktujemy sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe jako fundamentalne technologie, które będą integralną częścią praktycznie każdego produktu, który tworzymy" - powiedział podczas czwartkowego przemówienia Tim Cook. Przypomniał też, że podczas czerwcowej konferencji Apple zaprezentowało generator mowy o nazwie Personal Voice oraz narzędzie do transkrypcji mowy o nazwie Live Voicemail. Jak dotąd Apple ogłosiło też inne funkcje, takie jak wykrywanie upadków, wykrywanie kolizji i EKG serca - wszystkie one wspierają się na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym.

Wypowiedź Cooka sprowokowana była pytaniem analityka pracującego dla Deutsche Bank, który zauważył, że Apple dużo rzadziej rozprawia o sztucznej inteligencji, niż robią to marki konkurencyjne. CEO Apple'a skwitował więc, że jego firma od lat opracowuje różne, w tym generatywne formy SI, jedynie nie chce chwalić się produktem do momentu, aż nie będzie on w idealnie dopracowanym stanie. Aby się uwiarygodnić dodał, że to właśnie z powodu badań nad SI w ostatnim czasie Apple poniosło tak wiele wydatków na badania i rozwój. Jak widać drogi mogą być dwie - albo Cook gra na zwłokę i w pocie czoła pracuje nad czymś, co zaskoczy branżę, albo też rzeczywiście już niebawem zszokuje nas rozwiązaniami, jakich świat nie widział.

Źródło: Cryptoslate