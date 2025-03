Apple opublikowało wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Firma radzi sobie nieźle, pomimo gorszej koniunktury na rynku

Choć branża elektroniki ciągle znajduje się w kryzysie, to są firmy, które potrafią się odnaleźć w tej sytuacji rynkowej. Obok NVIDII, która mocno zainwestowała w sektor sztucznej inteligencji, na liście nieźle radzących sobie podmiotów jest także Apple. Firma z Cupertino właśnie opublikowała najnowsze wyniki finansowe za Q3 2023. Choć są wyraźnie gorsze niż w poprzednim kwartale, to w zestawieniu z Q3 2022 prezentują się przyzwoicie.

Apple może pochwalić się lekkim wzrostem zysków w trzecim kwartale 2023. Choć odnotowano delikatny spadek przychodów rok do roku, to są to wyniki wbrew obecnej koniunkturze rynkowej.

Przychody Apple w trzecim kwartale bieżącego roku fiskalnego wyniosły 81,80 mld dolarów. Jest to, co prawda, trzeci kwartał z rzędu ze spadkiem, ale wyniki należy uznać za przyzwoite w świetle gorszej koniunktury, z którą ciągle mamy do czynienia na rynkach światowych. Kwota ta jest wyraźnie niższa niż w Q2 2023 (94,84 mld dolarów), ale jeśli zestawimy ją z wynikami za Q3 2022, to okaże się, że spadek sięga zaledwie 1%. Jednocześnie zyski firmy wzrosły z 19,44 mld dolarów w trzecim kwartale zeszłego roku fiskalnego do 19,88 mld dolarów w obecnym okresie.

Q3 2023 Q3 2022 Q2 2023 Przychody ze sprzedaży 81,80 mld USD 82,96 mld USD 94,84 mld USD Zysk netto 19,88 mld USD 19,44 mld USD 24,16 mld USD Przychody z segmentu iPhone 39,67 mld USD 40,67 mld USD 51,33 mld USD Przychody z segmentu Mac 6,84 mld USD 7,38 mld USD 7,17 mld USD Przychody z segmentu iPad 5,79 mld USD 7,22 mld USD 6,67 mld USD Przychody z segmentu akcesoriów 8,28 mld USD 8,08 mld USD 8,76 mld USD Przychody z usług 21,21 mld USD 19,60 mld USD 20,91 mld USD

Głównym motorem napędowym wyników jest oczywiście segment obejmujący iPhone’y. W Q3 2023 był on odpowiedzialny za przychody rzędu 39,67 mld dolarów. Bardzo duży udział miała także sprzedaż usług (21,21 mld dolarów). Przychody z pozostałych segmentów są dużo skromniejsze. W przypadku akcesoriów domowych i urządzeń przenośnych było to 8,28 mld dolarów. Komputery Mac wypracowały 6,84 mld dolarów przychodu, a iPady 5,79 mld dolarów. Warto też jednak odnotować, że wszystkie segmenty poza usługami i akcesoriami zanotowały mniejsze lub większe spadki, jednakże nie zmienia to faktu, że firma cechuje się stosunkowo dużą odpornością na zawirowania rynkowe.

Prognozy na przyszłość są dla Apple optymistyczne. Jak donosi portal 9to5Mac już 13 września bieżącego roku odbędzie się wydarzenie organizowane przez firmę z Cupertino, na którym zapowiedziane zostaną smartfony iPhone 15. Niedługo po tym ruszą zamówienia przedpremierowe, a po około tygodniu nastąpi zapewne oficjalna premiera urządzeń. Smartfony Apple cieszą się na świecie na tyle dużą popularnością, że powinny być nieustannie czynnikiem mocno napędzającym wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Choć modele iPhone 15 i iPhone 15 Plus będą korzystały ze starszego procesora A16 Bionic, to wątpliwe jest, by zaszkodziło to znacząco ich wynikom sprzedaży.

Źródło: Apple, 9to5Mac