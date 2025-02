Apple spodziewa się ogromnego zainteresowania smartfonami iPhone 15. Niebawem ma ruszyć masowa produkcja

Jak pisaliśmy już wielokrotnie, po tegorocznych iPhone'ach spodziewamy się kilku nowości i wielu różnic względem "czternastek". Nowe modele mają zadebiutować z nieco odświeżonym designem, złączem USB-C i znacznie większymi akumulatorami. Jak donosi Jeff Pu z Haitong International Tech Research, Apple doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ekscytujące mogą okazać się nowe urządzenia z nadgryzionym jabłuszkiem i planuje już wyprodukowanie ogromnej liczby smartfonów.

Smartfony Apple z serii iPhone 15 mają trafić do masowej produkcji już sierpniu. Jak mówi źródło, w drugiej połowie bieżącego roku ma powstać do ok. 84 mln smartfonów. To liczba o 12% większa w porównaniu z iPhone'ami 14 z zeszłego roku. Apple najwyraźniej jest przekonane, że ​​popyt na nowe urządzenia będzie silny. Biorąc pod uwagę dotychczasowe przecieki nt. nowych smartfonów nie ma się co dziwić planom producenta. Kluczem do sukcesu może jednak okazać się wycena iPhone'ów 15, a tu już wcale nie musi być różowo.

Jeff Pu uważa, że cena iPhone'a 15 Pro Max będzie wyższa niż cena początkowa modelu 14 Pro Max wynosząca 1099 dolarów. Warto jednak mieć na uwadze, że nadchodzący flagowiec ma otrzymać nie tylko większy ekran i pojemniejsze ogniwo względem modelu bez dopisku Max, ale także obiektyw peryskopowy x6 na wyłączność, dlatego podwyżka w przypadku tego modelu nie będzie zaskakiwać. Pytanie tylko, jak będą prezentować się ceny pozostałych modeli? Analityk niestety nie wypowiedział się w tej sprawie, jednak dotychczasowe newsy również wskazywały na ogólnie wyższe ceny wszystkich nowych iPhone'ów.

Źródło: 9to5Mac