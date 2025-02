Apple iPhone 15 - nowa seria smartfonów może zaoferować bardzo długi czas pracy z dala od ładowarki

Premiera nowych iPhone'ów zawsze jest wielkim wydarzeniem, jednak wydaje się, że debiut "piętnastek" jest szczególnie mocno wyczekiwany. Wszystko ze względu na uniwersalne złącze USB-C zastępujące Lightning, a także szereg pomniejszych zmian względem dotychczasowych modeli. Najnowsze wieści w sprawie nadchodzących iPhone'ów 15 tylko potwierdzają, że rzeczywiście jest na co czekać. Okazuje się, że nowe modele otrzymają całkiem spore akumulatory.

Jak twierdzi pracownik firmy Foxconn, nadchodzące smartfony iPhone 15 zaoferują znacznie pojemniejsze baterie względem poprzedników. Podstawowy model ma otrzymać ogniwo 3877 mAh, natomiast wariant Plus z 6,7-calowym ekranem ma mieć akumulator 4912 mAh. Poprawa widoczna jest również w przypadku iPhone'ów Pro, aczkolwiek różnice są nieco mniejsze. Apple iPhone 15 Pro ma dostać baterię 3650 mAh, a model Pro Max - 4852 mAh. Warto zwrócić uwagę, że dotychczas smartfony Apple cechowały się stosunkowo małymi ogniwami - największą robotę w zarządzaniu energią i tak robił system iOS. Tym razem jednak powyższe wartości prezentują się wręcz androidowo, co zwiastuje bardzo długi czas pracy z dala od ładowarki.

2021 2022 2023 iPhone 13: 3227 mAh iPhone 14: 3279 mAh iPhone 15: 3877 mAh iPhone 13 mini: 2406 mAh iPhone 14 Plus: 4325 mAh iPhone 15 Plus: 4912 mAh iPhone 13 Pro: 3095 mAh iPhone 14 Pro: 3200 mAh iPhone 15 Pro: 3650 mAh iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh iPhone 15 Pro Max: 4852 mAh

Mimo że podstawowe warianty iPhone'ów otrzymają nieco większe ogniwa, to jednak spodziewamy się, że to modele Pro będą w stanie działać dłużej na jednym ładowaniu. Wszystko przez ekrany z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz oraz nowsze chipy Apple A17 Bionic (3 nm). Co więcej, według innych informacji pochodzących z Foxconn, modele Pro będą bardziej atrakcyjne również pod względem wariantów pamięciowych, które mają zaczynać się aż od 256 GB, podczas gdy iPhone 15 i iPhone 15 Plus nadal mają oferować 128 GB pamięci w podstawowych wersjach. Na oficjalne potwierdzenie tych informacji przyjdzie nam poczekać jednak aż do września, czyli do premiery smartfonów.

Źródło: ITHome, MacRumors