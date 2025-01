iPhone 15 Pro Max i iPhone 15 Pro mogą być znacznie droższe niż dotychczas się spodziewano

Produkty firmy Apple są doskonale znane ze swoich wysokich cen. Rosną one praktycznie z generacji na generację i to w tempie o wiele wyższym od średnich wskaźników inflacyjnych. Kwestią otwartą pozostaje to, czy ulepszenia w zakresie specyfikacji sprzętu są wystarczającym uzasadnieniem dla takiej polityki. Możliwe, że klienci iPhone’a 15 będą musieli naprawdę głęboko sięgnąć do kieszeni. Firma z Cupertino szykuje bowiem kolejny znaczący wzrost cen.

iPhone 15 Pro Max oraz iPhone 15 Pro mogą być odpowiednio o 200 i 100 dolarów droższe od swoich poprzedników. Uzasadnieniem dla takiego wzrostu cen, poza procesami inflacyjnymi, jest głównie wprowadzenie peryskopowej soczewki i nowego procesora A17 Bionic.

Już wcześniej pojawiały się informacje, że iPhone 15 Pro Max oraz iPhone 15 Pro będą wyraźnie droższe od modeli obecnej generacji. Doniesienia portalu Economic Daily News wskazują, że ceny poszybują w górę mocniej niż wszyscy się spodziewali. W przypadku pierwszego z wymienionych smartfonów, mowa jest o wzroście rzędu 200 dolarów. Klienci iPhone’a 15 Pro będą zaś musieli przygotować około 100 dolarów więcej. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że proces produkcji smartfonów nie jest łatwy, a urządzenia muszą przebyć długą drogę od badań i rozwoju, po transport gotowych telefonów do sklepów oraz konsumentów końcowych. Sprzęt Apple ma też status premium, co dodatkowo podbija jego cenę. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, wzrost cen nie dziwi, ale jego skala jest jednak bardzo znacząca, zwłaszcza jak na polskie warunki.

Warto przypomnieć, że iPhone 15 Pro Max będzie pierwszym smartfonem Apple z peryskopową soczewką w aparacie, a do obu modeli z dopiskiem "Pro" trafi nowy procesor A17 Bionic. Jeśli doniesienia znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, to na rynku amerykańskim iPhone 15 Pro Max może zostać wyceniony na około 1300 dolarów. iPhone 15 Pro to z kolei 1100 dolarów. W przeliczeniu na naszą walutę, po obecnym kursie, będzie to odpowiednio około 5400 zł i 4570 zł, ale do cen oczywiście trzeba doliczyć między innymi VAT, co skutecznie wywinduje je na o wiele wyższe poziomy. Premiera nowej generacji iPhone’ów spodziewana jest we wrześniu bieżącego roku, więc już wkrótce powinniśmy poznać oficjalne ceny urządzeń.

Źródło: WCCFTech, Economic Daily News