Apple iPhone 15 i iPhone 15 Pro mają większe koszty produkcji, czy odbije się to na przyszłych cenach smartfonów w polskich sklepach?

Apple jest dobrze znane z sprzętów wysokiej jakości co również z wysokiej marży. Ta wraz z cenami w USA pozostawała niezmienna już od dobrych kilku lat. Jednak wzrost kosztów produkcji nadchodzącej serii iPhone'ów 15, może to zmienić i namieszać więcej niż się spodziewamy. A kolejne przecieki zdają się tylko potwierdzać dotychczasowe doniesienia. Jednak czy dodatkowe koszty odbiją się na i tak wysokich cenach iPhone'ów w polskich sklepach?

Kolejne przecieki potwierdzają rychłe podniesienie cen nowej serii iPhone'ów. Wzrost kosztów produkcji o nawet 20% względem poprzedników może wynikać z kosztów wytworzenia układów Apple A17 Bionic w fabrykach TSMC.

Według użytkownika Twittera o nicku Revegnus, koszty wytworzenia nowych smartfonów z logiem nagryzionego jabłka mają stanowczo wzrosnąć. Koszt wykonania iPhone'a 15 ma być o 12% większy niż iPhone'a 14. Prawdopodobnie odpowiadać ma za to wykorzystanie nowszych procesorów A16 Bionic i ekranów z funkcją Dynamic Island. Jednak nie są to jedyne przyczyny. Nie zapominajmy, że inflacja i problemy gospodarcze na świecie przybierają na sile, co ma niewątpliwy wpływ na ceny części do smartfonów. Wzrost kosztów produkcji nie ominął również wyższego modelu iPhone 15 Pro, gdzie przyczyny doszukuje się głównie w cenach układu SOC Apple A17 Bionic wykonanego w procesie TSMC N3 (3 nm). Warto przypomnieć, że proces ten jest o około 25% droższy niż powszechnie używana litografia N5 (5 nm). Na podstawie wypowiedzi Revegnusa możemy też stwierdzić, że TSMC poniosło ceny za pojedynczy wafel krzemowy. Prawdopodobnie jest to spowodowane wzrostem cen za materiały, koszty operacyjne związane z produkcją chipów i logityką tajawńskiego giganta.

Apple może stanąć w tym roku przed decyzją podniesienia cen swoich produktów. Choć biorąc pod uwagę trwającą globalną recesję, to rozwiązanie może nie być idealnym scenariuszem dla przedsiębiorstwa. Firma z Cupertino może też wdrożyć pewne cięcia swojej marży celem pozostawienia obecnej wyceny produktów. Zakładając jednak jej utrzymanie. To podwyżki cen za nadchodzące iPhone'y 15 i 15 Pro mogą dotyczyć w dużej mierze rynków innych od europejskiego. Pamiętajmy, iż ceny serii 14 zostały ustalone wobec silnego Dolara, który kosztował w tamtym okresie 5 zł. Możemy się spodziewać, że rzeczywiste ruchy cenowe zostaną w pewien sposób zrekompensowane przez kurs dolara do złotówki, a to powinno zaowocować pozostaniem na podobnym poziomie cenowym w Polsce.

Compared to the iPhone 14 series, the production cost of the iPhone 15 base model is expected to increase by around 12% and the iPhone 15 Pro model by around 20%.



TSMC fab price hikes may be the main culprit pic.twitter.com/GovuLF27WC — Revegnus (@Tech_Reve) April 26, 2023

Źródło: Twitter (@Tech_Reve)