Apple zastosuje ekrany LTPO we wszystkich smartfonach iPhone 17. Modele Pro doczekają się kolejnej zmiany w designie

Od kilku lat ekrany z częstotliwością 120 Hz są standardem już nawet nie tylko w smartfonach z wyższych półek cenowych, jednak Apple uparcie trzyma się swojej polityki i w swoich podstawowych iPhone'ach nadal stosuje podstawowe panele OLED 60 Hz. Wygląda jednak na to, że gigant z Cupertino powoli szykuje się małej rewolucji w swojej ofercie. Ross Young, znany analityk branżowy donosi, że era przestarzałych wyświetlaczy niebawem dobiegnie końca.

Jak podaje Ross Young, wszystkie smartfony Apple iPhone 17 otrzymają panele LTPO. To oznacza, że aż do 2025 roku podstawowe smartfony giganta będą oferowały częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz.

Wiele wskazuje na to, że wszystkie smartfony Apple iPhone 17 przeznaczone na 2025 rok otrzymają panele LTPO. Zaoferują one nie tylko lepszą energooszczędność względem "zwykłych" ekranów, ale także częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Takie wyświetlacze są już stosowane w iPhone'ach Pro i wydaje się, że aż do premiery "siedemnastek" nic się w tej kwestii nie zmieni. To oznacza, że nawet przyszłoroczne podstawowe iPhone'y 16 nadal będą bazować na standardowych ekranach 60 Hz.

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Pytanie tylko, czy najtańsze smartfony Apple iPhone 17 otrzymają dokładnie te same panele, które będą stosowane w droższych modelach Pro? Możliwe, że producent nieco obniży ich rozdzielczość lub rozważy inne oszczędności w specyfikacji. Najbardziej prawdopodobny jest natomiast wzrost cen podstawowych iPhone'ów - w końcu wyświetlacze LTPO na pewno okażą się droższe w produkcji niż dotychczasowe ekrany 60 Hz. Warto też dodać, że ekrany 120 Hz we wszystkich iPhone'ach z 2025 roku to nie jedyna nowość, którą szykuje Apple. Smartfony iPhone 17 z dopiskiem Pro mają otrzymać także Face ID umieszczony pod wyświetlaczem, co oznacza, że doczekamy się nowej wersji Dynamic Island. Spekuluje się, że ta nowość dotrze do podstawowych iPhone'ów w 2026 roku.

Źródło: WCCFTech, @DSCCRoss