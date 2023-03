Apple opracowuje system Face ID umieszczony pod ekranem. Rozwiązanie może zadebiutować dopiero w iPhone'ach 17 Pro

Apple od kilku lat implementuje w swoich smartfonach rewolucyjny i sprawdzony system rozpoznawania twarzy Face ID. Ma on jednak jeden zasadniczy minus: zajmują sporą część przedniego panelu, przez co producent musi uciekać się do stosowania niezbyt ładnego i problematycznego notcha. Celem jest więc ograniczenie widoczności sensorów do minimum, jednak na rozwiązanie tej kwestii przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Niestety, wygląda na to, że nowa technologia opracowywana przez Apple nie wyeliminuje wycięcia w wyświetlaczu, lecz jedynie je pomniejszy np. do formy otworu znanego z urządzeń z Androidem.

Według znanego analityka Rossa Younga, który często dysponuje sprawdzonymi informacjami na temat przyszłych produktów Apple, jest mało prawdopodobne, by gigant z Cupertino umieścił komponenty Face ID pod wyświetlaczem iPhone'a do 2025 roku. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że producent poradzi sobie z tym do 2024 roku, to jednak technologia prawdopodobnie wymaga dodatkowego czasu na opracowanie przez problemy z czujnikami. Na ten moment wydaje się, że funkcję zobaczymy dopiero w iPhonie 17 Pro.

Na myśl o Face ID pod ekranem można wyobrazić sobie iPhone'a bez żadnego notcha, wyglądającego jak smartfon widoczny tuż pod pierwszym akapitem newsa, prawda? Niestety, wygląda na to, że nowa technologia opracowywana przez Apple nie wyeliminuje wycięcia w wyświetlaczu, lecz jedynie je pomniejszy np. do formy otworu znanego z urządzeń z Androidem. Zmiana ta wcale nie wymusi porzucenia funkcji Dynamic Island - możliwe, że całe rozwiązanie będzie prezentować się tak, jak w... najnowszym realme C55, które otrzymało autorską wersję Dynamic Island. Póki co są to jedynie spekulacje. Na konkretne informacje na temat iPhone'ów szykowanych na 2025 rok musimy jeszcze poczekać.

Źródło: MacRumors