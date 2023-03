Apple A17 Bionic ze znaczącym wzrostem wydajności i efektywności energetycznej. Układ trafi tylko do wybranych iPhone'ów

System iOS zyskał rzeszę fanów, dzięki swojej stabilności i relatywnej niezawodności. Odpowiedzialne są za to w dużej mierze procesory mobilne od Apple znane z wysokiej wydajności i efektywności energetycznej przewyższającej rozwiązania konkurencyjne. Nie inaczej ma być w przypadku czipu Apple A17 Bionic, który ma zaoferować znaczącą poprawę tych parametrów względem poprzednika. Niestety, nie każdy przyszły posiadacz iPhone'a 15 poczuje moc nowego SoC.

Apple A17 Bionic prawdopodobnie zapewni wzrost wydajności do 15 % i czas pracy na jednym ładowaniu dłuższy o około 30 % względem poprzednika.

Jak co roku, Apple zamierza wydać kolejną generację iPhone'ów. Odświeżony design, wybiórcze złącze USB-C i tytanowa obudowa to tylko niektóre z przecieków dotyczących nowych smartfonów od giganta z Cupertino. Oprócz atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego wydajność również ma być na wysokim poziomie. Dzięki wykorzystaniu nowego procesu technologicznego 3 nm od TSMC zamiast 5 nm Apple A17 Bionic ma być o 15 % szybszy od poprzednika, a także znacznie bardziej, bo o 30%, efektywny energetycznie. Warto jednak zaznaczyć, że są to dane szacunkowe, wynikające ze zmian pomiędzy ubiegłymi generacjami.

Niestety, tradycją staje się, że nowe procesory trafiają wyłącznie do flagowych wersji iPhone'ów. Nie inaczej ma być i tym razem. Podstawowy iPhone 15 i jego większa wersja, iPhone 15 Plus, otrzymają ubiegłoroczny czip A16 Bionic. Dopiero wyżej pozycjonowany iPhone 15 Pro lub iPhone 15 Pro Max (ten drugi może być dostępny pod nazwą Ultra) zostaną wyposażone w najnowszy SoC. Takie zagrywki są tłumaczone nową strategią Apple, według której powinna być większa różnica między bazową, a bardziej zaawansowaną wersją iPhone'a. Premiera ,,piętnastki” odbędzie się zapewne we wrześniu bieżącego roku.

