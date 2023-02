Apple iPhone 15 Pro z portem USB-C na pierwszych renderach. Zapowiada się niezwykle szykowne odświeżenie designu

Od dawna mówi się, że tegoroczne smartfony Apple iPhone przyniosą w końcu zauważalne zmiany w designie. Choć nie można oczywiście liczyć na rewolucję, to jednak wiele osób z pewnością przemyśli wymianę na nowy model. W decyzji mogą pomóc najnowsze grafiki opublikowane przez serwis 9to5Mac. Przedstawiają one rendery nadchodzącego iPhone'a 15 Pro, które powstały w oparciu o pliki CAD pochodzące z pewnej fabryki, która prawdopodobnie jako pierwsza otrzymała schematy nadchodzących urządzeń Apple.

Co najważniejsze, iPhone 15 Pro będzie miał na pokładzie złącze USB-C. To zapewne efekt presji ze strony Unii Europejskiej, która naciska na wspólny standard ładowania dla wszystkich smartfonów i urządzeń.

Na pierwszy rzut oka nie widzimy tu nic nowego, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Nadchodzący iPhone 15 Pro ma nieco zaokrąglone krawędzie, a także bardzo cienkie ramki dookoła ekranu - poniższa grafika doskonale pokazuje różnice między zeszłorocznym iPhonem 14 Pro a tegorocznym modelem. Ponadto wydaje się, że wysepka na aparaty jest jeszcze większa i jeszcze bardziej wystaje z obudowy, co akurat może nie wszystkim musi przypaść do gustu, ale w zamian możemy chyba liczyć na lepszą jakość zdjęć. Co więcej, rendery sugerują, że w nadchodzącej generacji iPhone'ów Apple zastosuje przyciski pojemnościowe zamiast fizycznych.

Co jednak najważniejsze, iPhone 15 Pro będzie miał na pokładzie długo wyczekiwane złącze USB-C zamiast Lightning. To zapewne efekt presji ze strony Unii Europejskiej, która naciska na wspólny standard ładowania dla wszystkich smartfonów i urządzeń. Wygląda więc na to, że jest na co czekać. Pamiętajmy jednak, że rendery są oparte na wczesnym modelu CAD i mogą nie odzwierciedlać wszystkich aspektów ostatecznego projektu Apple. Mają nam tylko dać wyobrażenie, czego należy się spodziewać po jednym z najbardziej wyczekiwanych smartfonów.

Źródło: 9to5Mac