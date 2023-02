iPhone 12 Mini z działającym złączem USB-C. Interesująca modyfikacja smartfona firmy Apple

Charakterystyczną cechą smartfonów Apple jest złącze Lightning. Wprowadzone niedawno na terenie Unii Europejskiej regulacje prawne, zobowiązują producentów do instalowania w swoich urządzeniach portów USB-C. Amerykańska korporacja będzie musiała się do nich dostosować, nie doczekamy się jednak zaktualizowanych edycji starszych smartfonów. Zaradzić temu postanowił pewien użytkownik YouTube’a, który na własną rękę dokonał stosownych modyfikacji w posiadanym przez siebie egzemplarzu iPhone'a 12 Mini.

Na opublikowanym przez użytkownika Hyphaistos3672 filmie, można zobaczyć relację z całego procesu. Zadanie nie było łatwe, ponieważ model z dopiskiem „Mini” charakteryzuje się bardzo kompaktowymi rozmiarami, a port USB-C zajmuje nieco miejsca wewnątrz urządzenia. Konieczne zatem stało się przerobienie smartfona. W trakcie procesu wymontowano między innymi głośnik, w którego miejsce trafiło złącze USB-C. Nie oznacza to jednak, że urządzenie zostało całkowicie pozbawione komponentu dźwiękowego. Głośniczek pod koniec znalazł się z powrotem we wnętrzu iPhone’a, jednakże w nieco innym miejscu.

Instalacja portu USB-C w starszym smartfonie firmy Apple, to nie tylko sztuka dla sztuki. Złącze jest bowiem w pełni sprawne. Telefon można ładować zarówno przy pomocy tradycyjnego portu Lightning, jak i nowo zainstalowanego komponentu. Nie wiadomo, czy możliwe jest równoczesne ładowanie za pośrednictwem obu tych rozwiązań. Docenią je także prawdopodobnie zwolennicy przewodowych słuchawek. Do tej pory niemożliwe było bowiem jednoczesne ładowanie smartfona i ich używanie. Apple wraz z premierą iPhone’a 7 w 2016 roku pozbawiło swoje urządzenia standardowego gniazda jack 3,5 mm. Modyfikacja dokonana przez użytkownika Hyphaistos3672 rozwiązuje ten problem. Choć całość należy rozpatrywać jedynie w kategoriach ciekawostki, to trzeba przyznać, że zaproponowana zmiana ma sporą użyteczność. Można żałować, że porty USB-C nie trafiły wcześniej do smartfonów amerykańskiego producenta.

