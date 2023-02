Apple iPhone 14 Pro Max - wiemy, ile kosztuje wyprodukowanie jednej sztuki smartfona. To tylko mniejsza część pełnej ceny

Apple iPhone 14 Pro Max to aktualnie jeden z najdroższych smartfonów dostępnych w sklepach. Jego cena sugerowana to 1099 dolarów, co przekłada się na 7199 zł. Jak jednak możecie się domyślić, faktyczny koszt wyprodukowania jednej sztuki takiego urządzenia jest znacznie tańszy. O jakich kwotach rozmawiamy? Wszystko wyjaśnia najnowszy raport od Counterpoint Research.

Jak się okazuje, materiały potrzebne do produkcji podstawowego iPhone'a 14 Pro Max o pojemności 128 GB (BoM) kosztują średnio 464 dolarów. Liczba ta jest zaledwie o 3,7% wyższa niż BoM iPhone'a 13 Pro Max. Wydaje się oczywiste, że do wzrostu kosztów przyczynił się nowy SoC Apple A16 Bionic, aparat 48 MP czy wyświetlacz obsługujący Always on Display. Co ciekawe, model z modułem mmWave przeznaczony na rynek amerykański ma kosztować 474 dolarów, podczas gdy wersja sub-6 GHz sprzedawana na innych rynkach ma kosztować już 454 dolarów, a więc 20 dolarów mniej.

Równie interesująco prezentują się inne szczegóły raportu. Dowiedzieliśmy się, że chip A16 Bionic jest o 11 dolarów droższy w produkcji o A15 Bionic. Nowy ekran z technologią AoD to koszt wyższy o zaledwie 1% względem ekranu z iPhone'a 13 Pro Max, natomiast zastosowanie aparatu 48 MP i towarzyszących mu układów podniosły ceny nowego modelu o nieco ponad 6 dolarów. Ponadto dowiedzieliśmy się, że ceny komponentów łączności komórkowej są tańsze o około 13% w porównaniu do poprzednika, a samodzielnie zaprojektowane komponenty Apple wewnątrz urządzenia (w tym sam procesor, sterowanie dotykowe, łączność, obwody audio czy układy do zarządzania energią) stanowią obecnie około 22% BoM telefonu. Wydaje się więc, że 1099 dolarów to całkiem sporo jak na urządzenie warte w rzeczywistości zaledwie 464 dolarów, jednak pamiętajmy, że producent ponosi także dodatkowe koszty związane z kosztami opakowania, montażu, marketingu czy dystrybucji. Nie zapominajmy także, że do tego dochodzą badania nad nowymi technologiami i mnóstwo innych prac.

Źródło: GSMArena, WCCFTech, Counterpoint Research