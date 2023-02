Cortland ma zostać wkrótce przejęty przez iSpot. Duże zmiany na rynku produktów Apple w Polsce

Wygląda na to, że już wkrótce dojdzie do znaczących przetasowań wśród autoryzowanych sprzedawców produktów firmy Apple w Polsce. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożono wniosek, w którym możemy przeczytać o planowanym przejęciu Cortlandu przez iSpot. Sprawa jest aktualnie rozpatrywana przez urzędników. Warto odnotować, że obaj gracze odgrywają istotną rolę na rynku produktów firmy z Cupertino w naszym kraju.

Do UOKiK oficjalnie złożono wniosek o przejęcie Cortlandu przez spółkę iSpot. Oba podmioty są dużymi graczami na polskim rynku produktów firmy Apple. Brak jest informacji, kiedy wniosek może zostać rozpatrzony.

Apple często wykorzystuje do dystrybucji swoich produktów firmy trzecie. Tak jest choćby w Polsce, gdzie brak jest na razie oficjalnych salonów, prowadzonych bezpośrednio przez amerykańskie przedsiębiorstwo. Firmy Cortland i iSpot uważane są za największych, samodzielnych dystrybutorów urządzeń Apple w naszym kraju. Pierwsza z wymienionych spółek, oprócz sklepu internetowego, posiada 16 salonów stacjonarnych w różnych miastach na terenie kraju. Druga ma ich aż 31. Oba podmioty, poza dystrybucją urządzeń i akcesoriów, zajmują się także serwisowaniem sprzętu korporacji z Cupertino. Z pisma opublikowanego wczoraj w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK wynika, że ma dojść do całkowitego przejęcia Cortlandu przez iSpot. Stosowny wniosek został złożony już dużo wcześniej, bo 28 grudnia zeszłego roku. Ujawniona część pisma nie zawiera żadnych szczegółów poza przybliżonym profilem działalności obu podmiotów i samym faktem zgłoszenia chęci przejęcia.

To duża zmiana rzeczywistości rynkowej, która musi zostać rozpatrzona przez polski urząd antymonopolowy z racji zbliżonego profilu i znaczącej pozycji obu spółek. Pozytywna decyzja będzie oznaczała konsolidację i zmniejszenie konkurencyjności. To może mieć z kolei przełożenie na interesy konsumentów. Na razie nie wiadomo, czy przejęcie otrzyma pozytywną opinię ze strony UOKiK, ani kiedy zostanie wydana decyzja. Warto odnotować, że choć oferta obu firm jest zbliżona, to istnieją różnice na przykład w zakresie dostępnych w danym momencie promocji. Zapewne fakt ten będzie wzięty pod uwagę przez urzędników, jednak wątpliwe jest, aby przejęcie zostało ostatecznie zablokowane, ponieważ Cortland i iSpot nie są jedynymi autoryzowanymi sprzedawcami produktów Apple w naszym kraju.

Źródło: UOKiK