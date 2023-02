Apple AirPods z ładowaniem przez port USB-C? Od teraz sam możesz naprawić gniazdo ładowania w etui

Jeśli kiedykolwiek uszkodziło się nam wejście do ładowania w AirPods-ach Pro, doskonale wiemy, że samodzielna naprawa była wręcz niemożliwa z uwagi na konstrukcję i brak części zamiennych. Jednak właśnie się to zmieniło. Majsterkowicz, który już wcześniej miał sporo podobnych projektów, opracował właśnie sposób na wymianę zepsutego złącza Lightning i dodatkowo wprowadzenia zamiast niego portu USB-C.

Dzięki zdolnemu majsterkowiczowi ze Szwajcarii możesz samemu naprawić swoje zepsute wejście do ładowania w AirPods-ach Pro i dodać im funkcjonalności poprzez port USB-C.

Serwis iFixit ocenił możliwości naprawy AirPods Pro na 0, właśnie z uwagi na wcześniej wspomniane powody. Jednak nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać. Cały projekt pochodzi od Kena Pillonel'a, który prowadzi dość popularny kanał na YouTube "Exploring the Simulation". Na swoim koncie ma już kilka "dzieł" takich jak wymiana złącza w iPhonie na USB-C albo przeniesienie portu Lightning do Samsunga. Nie można mu zarzucić braku wiedzy, w tym co robi. Kiedy zepsuło mu się jego własne etui w AirPods-ach, w odpowiedzi od firmy usłyszał: "Koszt naprawy byłby droższy od samego etui, więc proponujemy jego wymianę" (parafrazując). Następnie wydrukował nowy case za pomocą drukarki 3D i opracował jak wymienić złącze Lighting. Dostał od widzów mnóstwo wiadomości czy to samo można zrobić z AirPods Pro. Przyszedł więc czas na "ulepszenie" słuchawek premium od Apple.

W serwisie GitHub udostępnił instrukcje potrzebne do wydrukowania własnego case'a do słuchawek. Jednocześnie na stronie shop.kenp.io można nabyć drukowaną płytkę PCB, dzięki której sami możemy wymienić zepsuty port Lightning, zastępując go USB-C. Płytka kosztuje niecałe 170 zł. Z pewnością jest to dużo niższy koszt, niż kupno nowego etui czy samych słuchawek. Oczywiście sama wymiana nie jest łatwa, ale całkowicie możliwa. Na stronie Pillonel'a możemy nabyć także zmodyfikowane już etui ze złączem USB-C, do 1. generacji słuchawek. Cena? Tu już nie jest tak kolorowo. Kosztują około 1450 zł, więcej niż nowe słuchawki. Choć z kolei nie musimy nic robić sami i jest to niejako wsparcie pracy i kreatywności autora.

Pozostaje nadmienić, że płytka nie jest kompatybilna z AirPods Pro 2. generacji. Do ciekawych wniosków doszli redaktorzy ArsTechnica. Uważają, że "jeśli jeden człowiek potrafi sam zrobić płytkę PCB, kupić narzędzia i otworzyć sklep, w którym naprawiałby zepsute case'y, to czemu Apple tego nie zrobi?". Rzecz jasna odpowiedzi na to pytanie sami możemy się domyślić. Poniżej natomiast można zobaczyć film, w którym Ken przedstawia cały projekt. Jeśli ktoś byłby zainteresowany zakupem PCB, to pierwsze paczki wyruszą w drogę pod koniec kwietniu 2023 r.

Źródło: ArsTechnica