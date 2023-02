Apple iPhone 14 Plus - zerowe dostawy wyświetlaczy w ostatnich miesiącach. Szokująco słabe wyniki 6,7-calowego modelu

Nie jest żadną tajemnicą, że smartfony Apple iPhone 14 i 14 Plus nie są tak rozchwytywane, jak przewidywał sam producent. Szczególnie dużym rozczarowaniem okazał się podstawowy model z 6,7-calowym ekranem, który zastąpił wariant Mini. Od dawna pojawiają się doniesienia na temat jego niskiej popularności, jednak nie sądziliśmy, że sytuacja wygląda aż tak źle. Okazuje się, że dostawy paneli dla tego modelu w ostatnich miesiącach były właściwie zerowe.

Według raportu Rossa Younga w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. nie istniały jakiekolwiek dostawy paneli dla modelu iPhone 14 Plus. Trudno więc zakładać, że jego następca będzie hitem sprzedażowym.

Dane statystyczne dotyczące przesyłek wyświetlaczy przedstawił znany analityk Ross Young. Można z nich wywnioskować, że najdroższe modele iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max nieustannie sprzedają się jak ciepłe bułeczki, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że producent i tak stracił 9 miliardów dolarów przychodu w swoich zarobkach w pierwszym kwartale 2023 r., ponieważ nie był w stanie wyprodukować ich dostatecznie dużo z powodu problemów z łańcuchem dostaw. Wracając do modelu 14 Plus, nietrudno zauważyć, że w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. dostawy ekranów dla tego smartfona właściwie nie istniały. To dosyć szokujące dane, które dobitnie pokazują, jakim niewypałem okazał się ten 6,7-calowy eksperyment.

Według Rossa Younga dostawy paneli do iPhone'a 14 Plus mogą zostać wznowione już w lutym, ale mimo to mają stanowić one tylko 5% wszystkich dostaw. Na podstawie powyższych danych może zrodzić się pytanie, czy produkcja tegorocznego iPhone'a 15 Plus może mieć jakikolwiek sens? W końcu jest duża obawa, że i ten model okaże się niewypałem. Wedle ostatnich wieści nic nie wskazuje na to, by Apple miało zrezygnować z tego modelu, aczkolwiek pojawiają się doniesienia, jakoby producent miał zaoferować go w nieco niższej cenie. Trudno jednak powiedzieć, na ile ten manewr okaże się skuteczny.

Just posted the latest Apple iPhone 14 panel procurement results to my subscribers with projections through February in units and by model and in comparison with the iPhone 13. Pro/Pro Max continue to gain share as Plus model sinks. — Ross Young (@DSCCRoss) February 2, 2023

Źródło: 9to5mac, WCCFTech, @DSCCRoss