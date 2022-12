Apple iPhone 15 Plus może być tańszy od poprzednika. Gigant zareaguje na słabą sprzedaż modelu 14 Plus?

Jak wiemy, Apple zrezygnowało z iPhone'ów mini ze względu na ich słabą sprzedaż oraz stosunkowo niewielkie zainteresowanie. Zamiast 5,4-calowych modeli postawiono na 6,7-calowego iPhone'a 14 Plus, jednak wygląda na to, że nie było to najlepsze posunięcie. Mimo większej przestrzeni roboczej i pojemnej baterii model ten sprzedaje się bardzo rozczarowująco. Taki stan rzeczy zmusza więc Apple do działania i zrewidowania planów dotyczących następcy tego modelu.

Tegoroczny wariant z Plusem to wydatek 899 dolarów (5899 zł), natomiast przyszłoroczna "piętnastka" z 6,7-calowym wyświetlaczem podobno ma kosztować aż 100 dolarów mniej. Może to oznaczać dla nas nawet kilkaset złotych obniżki.

Najnowsze branżowe plotki głoszą, że Apple jest mocno zaniepokojone słabą sprzedażą modelu 14 Plus i myśli już o wyciągnięciu wniosków na przyszłość. Mówi się, że następca tego smartfona, czyli iPhone 15 Plus może doczekać się względnie atrakcyjnej wyceny. Tegoroczny wariant z Plusem to wydatek 899 dolarów (5899 zł), natomiast przyszłoroczna "piętnastka" z 6,7-calowym wyświetlaczem ma kosztować aż 100 dolarów mniej. Może to oznaczać dla nas nawet kilkaset złotych obniżki. Wtedy iPhone 15 Plus kosztowałby tyle samo co podstawowy iPhone 14, dlatego niewykluczone, że również najtańszy nowy smartfon w ofercie doczeka się niższej ceny.

Innym pomysłem Apple jest dalsze różnicowanie modeli iPhone od iPhone Pro, jednak nie wiemy jeszcze, co dokładnie należy rozumieć przez to rozumieć. Do tej pory nie brakowało pogłosek, jakoby gigant zamierzał wprowadzić Dynamic Island do wszystkich nowych smartfonów. Przewidujemy, że nadchodząca oferta Apple wyklaruje się dopiero w nadchodzących miesiącach. Nieco rozczarowujące i zbyt drogie "czternastki" z pewnością wymuszą na producencie wprowadzenie większej liczby zmian w przyszłorocznych modelach, dlatego jesteśmy ciekawi kolejnych doniesień w sprawie nowych iPhone'ów.

Źródło: MacRumors