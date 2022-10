Apple ogranicza produkcję iPhone’a 14 Plus. Potencjalny hit nie sprzedaje się tak dobrze jak przewidywano

Minęło zaledwie kilka tygodni od premiery iPhone'ów 14, a Apple już zostało zmuszone do ograniczenia produkcji potencjalnego hitu sprzedażowego, czyli modelu 14 Plus. Wygląda na to, że producent nie jest do końca zadowolony z przyjęcia smartfona przez rynek. Problem najprawdopodobniej nie dotyczy samego urządzenia - w końcu to klasyczny iPhone z dużym ekranem i bardzo wytrzymałą baterią, który podobno był wyczekiwany przez wielu.

Apple poinformowało jednego producenta z Chin o wstrzymaniu produkcji komponentów do iPhone'a 14 Plus. Przyczyna stosunkowo niskiego popytu jest dosyć złożona i raczej nie dotyczy tego, co oferuje ten smartfon.

Według serwisu The Information, Apple poinformowało jednego producenta z Chin o wstrzymaniu produkcji komponentów do iPhone'a 14 Plus. Nie jest jasne, czy gigant z Cupertino planuje wznowienie produkcji w niedalekim terminie, ale wydaje się, że przyczyna stosunkowo niskiego popytu jest dosyć złożona. Reuters podaje, że rynek smartfonów skurczył się w trzecim kwartale tego roku o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Inną sprawą jest globalny spadek wartości pieniądza, co oznacza, że - mówiąc krótko - w wielu miejscach na świecie ludzie muszą pracować na urządzenie z nadgryzionym jabłuszkiem nieco dłużej, niż w poprzednich latach.

Co więcej, perspektywy na kolejne miesiące nie prezentują się zbyt optymistycznie. Jak pokazują dane Canalys, ogólny spadek zainteresowania smartfonami może potrwać jeszcze 9 miesięcy. Niewesoło wygląda też sytuacja z podstawowym modelem iPhone 14, choć w tym przypadku trudno nie ulec wrażeniu, że przyczyną jest brak większych zmian względem "trzynastki". Na ten moment jedynie smartfony iPhone 14 Pro i 14 Pro Max spełniają oczekiwania producenta - jak informował niedawno Ming Chi Kuo, producent nawet zwiększył zamówienia na te modele. Biorąc pod uwagę liczne nowości widoczne gołym okiem (jak np. Dynamic Island) raczej nie ma się co temu dziwić.

Źródło: The Information, WCCFTech, Reuters, Ming Chi Kuo