Apple iPhone z 2007 roku wystawiony na aukcji. Ile byłbyś w stanie zaoferować za fabrycznie nowy egzemplarz?

Kultowe urządzenie spod loga nadgryzionego jabłka iPhone 1. generacji zostało właśnie wystawione na LCG Auctions. Co ciekawe, urządzenie jest fabrycznie zapakowane, posiada na sobie jeszcze nieściągnięte folie ochronne na pudełku. Cena wyjściowa to 2,5 tys. dolarów. Jednak na ostatniej aukcji, która oferowała model w identycznym stanie, cena sięgnęła zabójczych 39,339.60 dolarów. Jak będzie tym razem?

Aukcja rozpoczęła się wczoraj i ma potrwać do 19 lutego. Obecnie cena wynosi 2,750 dolarów. Skąd jednak ktoś wziął fabrycznie nowego iPhone'a? Właścicielka sprzętu Karen Green, sama o tym opowiedziała w wywiadzie dla Insider. Karen otrzymała smartfon jako prezent od przyjaciół. Miała jednak już 3 inne telefony w sieci Verizon. A oryginalny iPhone, jak wiadomo, kompatybilny był tylko z siecią AT&T. Postanowiła więc, że przechowa go na półce z myślą, że kiedyś będzie miał większą wartość. Nie pomyliła się zbyt wiele. Ostatni iPhone, który był w identycznym stanie jak ten, został wylicytowany za prawie 170 tysięcy złotych (39339 dolarów)! Teraz Karen wystawiła telefon na licytacje z nadzieją, że będzie mogła rozwinąć swój biznes. Jakie są oczekiwania?

Większość serwisów internetowych twierdzi, że tym razem bez cienia wątpliwości uda się osiągnąć 50 tys. dolarów. Dla przypomnienia iPhone 1. generacji był dostępny do kupienia w dwóch wariantach - 4 i 8 GB. Kosztował odpowiednio 499 i 599 dolarów. Jak na obecne czasy sprzęt jest już okropnie leciwy technologicznie z uwagi na 2 MPx aparat główny czy wbudowaną pamięć RAM 128 MB. Bynajmniej nie o to tu chodzi. Na ten moment nabyć nowy model iPhone sprzed prawie 16 lat jest naprawdę wyzwaniem. Szczególnie finansowym. Jednak jest to telefon "legenda", od którego wszystko się zaczęło. A ile Ty byłbyś w stanie zaoferować za taki sprzęt?

