Składany iPhone może nie każdemu przypaść do gustu. Wszystko przez zmiany w sposobie nawigowania po smartfonie

Przyjęcie przez Apple ekranu dotykowego w swoim pierwszym iPhonie ponad 15 lat temu okazało się przełomowym momentem dla tej technologii. Firma przygotowuje się do pójścia o krok dalej z przyszłymi modelami iPhone'a. Pialiśmy juz o tym, że iPhone Ultra pozbawiony zostanie złącza ładowania czy nawet przycisków fizycznych. Obecnie firma Apple otrzymała patent na dotykowe obszary sterowania, w tym przyciski półprzewodnikowe na dowolnej powierzchni obecnego projektu iPhone'a i swojego pierwszego urządzenia składanego.

Składany iPhone może całkowicie porzucić fizyczne przyciski i być wrażliwy na dotyk na całej powierzchni oraz pozwolić użytkownikom nawigować za pomocą jego krawędzi.

Niedawno wydany patent "Urządzenia elektroniczne z wyświetlaczami i strukturami czujników dotykowych" dotyczy chęci uczynienia iPhone'a wygodnym w dotyku i przesuwaniu (swipe), aby nim sterować. Zawiera szczegóły dotyczące tego, jak można to osiągnąć, nawet jeśli iPhone stanie się w przyszłości składany lub zakrzywiony. Patent obejmuje opracowanie wrażliwych na dotyk, półprzewodnikowych przycisków, które pozwoliłyby użytkownikom nawigować po iPhonie za pomocą jego krawędzi, a nie samego wyświetlacza.

Interesujące jest rozwiązanie Apple dotyczące półprzewodnikowych przycisków na potencjalnym składanym urządzeniu. Oprócz podstawowych ilustracji tego, co równie dobrze może być składanym iPhonem, Apple wyjaśnia, w jaki sposób czujniki dotykowe byłyby umieszczone w ścianach bocznych (w przeciwieństwie do konwencjonalnych ścian). Składających się one z cienkich metalowych linii, które są wystarczająco małe, aby były niewidoczne dla oka. Sterowanie dotykowe na ścianach bocznych może być używane do sterowanie kamerą (spust migawki), jak i do implementacji suwaków głośności, jasność ekranu, ustawienia kolorów i kontrastu.

Źródło: AppleInsider