Składany iPhone będzie miał coś z czytnika e-booków. To coś ma się przysłużyć dłuższej pracy na baterii

O składanym iPhonie mówi się już co najmniej od dwóch lat, kiedy to Apple miało zamówić u Samsunga partię składanych ekranów do własnych testów. Na początku minionego roku pojawiły się zaś doniesienia ze strony firmy Foxconn. Zgodnie z tymi informacjami, Tajwańczycy (którzy mają przygotować "składańce" z logiem nadgryzionego jabłka) z powodzeniem ukończyli testy dwóch składanych wariantów - wzdłuż krótszej oraz dłuższej krawędzi. Mimo wszystko o składanym "Ejplu" wciąż wiadomo tyle co nic. Dzisiejsza nieoficjalna informacja może nas jednak nieco przybliżyć do ostatecznej formy, jaką przybierze składaniec z Cupertino.

Apple ma właśnie testować kolorowy ekran typu E Ink, który być może stanie się częścią składanego iPhone'a. Najpewniej E Ink wystąpiłby w roli zewnętrznego, pomocniczego wyświetlacza.

Ming-Chi Kuo, znany analityk, zajmujący się m.in. urządzeniami marki Apple, w swoim najnowszym tweecie zasugerował, że firma z Cupertino testuje właśnie kolorowy ekran E Ink (E-Paper Display), który może stać się częścią nadchodzącego, składanego iPhone'a. Oczywiście technologia znana nam chociażby z e-czytników pokroju Kindla, nie jest raczej przygotowywana pod kątem głównego wyświetlacza, a wyświetlacza pomocniczego (zewnętrznego). Takie rozwiązanie mogłoby pozwolić na maksymalne oszczędności energetyczne w smartfonie.

Składany iPhone - wizja fana

Co ciekawe, miesiąc temu firma E Ink Corporation pokazała nawet nowy kolorowy, rolowany ekran o nazwie Gallery 3, który dzięki swej ulepszonej częstotliwości odświeżania umożliwia wprowadzanie danych nawet za pomocą rysika. Apple co prawda ostatnimi czasy nie należy do jednego z bardziej innowacyjnych producentów, ale jeśli faktycznie chciałby zabłysnąć w kategorii urządzeń składanych to kto wie - może faktycznie zdecyduje się uczynić E Ink Gallery 3 jednym z ekranów swojego nadchodzącego smartfona?

Źródło: TechSpot