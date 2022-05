Apple iPhone 15 dostanie złącze USB-C. Tegoroczne smartfony Apple po raz ostatni z portem Lightning?

Wiele mówiło się już o możliwości zaimplementowania w smartfonach Apple iPhone popularnego złącza USB-C. Mimo licznych plotek i przecieków amerykański gigant kurczowo trzyma się własnego standardu Lightning, jednak wydaje się, że w przyszłości port ten nie będzie już występował w kolejnych iPhone'ach. Choć sporo mówiło się, że urządzenia mogą całkowicie zostać pozbawione jakichkolwiek portów (w grę wchodziłoby wówczas jedynie ładowanie indukcyjne), to jednak najnowsze doniesienia w tej sprawie powinny spodobać się wszystkim tradycjonalistom. Jak twierdzi zazwyczaj nieomylny Ming-Chi Kuo, złącze USB-C ma zawitać do smartfonów Apple już w przyszłym roku.

Znany analityk branżowy powołuje się tutaj na źródła pochodzące z łańcuchów dostaw. Z jednej strony wydaje się, że o takich doniesieniach czytamy właściwie co roku i nawet sam Kuo od dawna zapowiada odejście od portu Lightning, to jednak tym razem przewidywania te mają bardzo dużą szansę się sprawdzić. Warto zauważyć, że Apple zaimplementowało już złącze USB-C w wielu swoich urządzeniach, więc nie można powiedzieć, by firma unikała tego standardu. Ponadto nie sposób przejść obojętnie wobec możliwości, które daje ten interfejs. Przyszłoroczne modele iPhone 15 z USB-C mogłyby zaoferować znacznie wydajniejsze ładowanie, jak również szybszy transfer danych (również między urządzeniami Apple).

(1/2)

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.