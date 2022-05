Apple Pay jest niekonkurencyjne. Komisja Europejska oskarża Apple o naruszenie przepisów antymonopolowych

Komisja Europejska ma poważne wątpliwości co do konkurencyjności działań firmy z Cupertino, która oferuje autorski system płatności. Apple Pay dostępne jest tylko dla użytkowników smartfonów z rodziny iPhone i to nie budzi większych zastrzeżeń. Problemem jest jednak brak możliwości skorzystania na tychże urządzeniach z alternatywnych cyfrowych portfeli. Wszystko przez to, że amerykański koncern ani myśli „udostępniać” NFC firmom trzecim. To skutecznie uniemożliwia wybór innego niż Apple Pay systemu płatności bezdotykowych. Apple tłumaczy to względami bezpieczeństwa, ale według Unii Europejskiej są to praktyki monopolistyczne, za które firma może zostać ukarana finansowo.

Jeśli spojrzeć na sprawę szerzej, faktycznie może okazać się, że Apple łamie postanowienia art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ujęto w nim zakaz nadużywania pozycji dominującej. Przepisy wykluczają bowiem możliwość nadużywania przez przedsiębiorstwa swojej pozycji, która wpływa na handel między Państwami Członkowskimi. Jeśli Komisja Europejska w toku postępowania udowodni swoją rację, Apple będzie musiało zmierzyć się z odczuwalną grzywną. Oczywiście firma może jeszcze ustosunkować się do oskarżeń KE. Mało prawdopodobne jest jednak to, że przedsiębiorstwo zmieni swoje praktyki względem cyfrowych portfeli i NFC.

Cały czas mamy jednak do czynienia ze wstępem do postępowania. To czas, w którym zbierane są niezbędne informacje oraz dowody, łącznie z uzasadnieniem zainteresowanych stron. Można być niemal pewnym tego, że Apple będzie utrzymywać narrację stanowiącą o kwestiach bezpieczeństwa. Czy słusznie? Niekoniecznie, ale poczekajmy na ocenę KE. W przypadku smartfonów z Androidem sprawa jest prosta. Mimo że to Google Pay jest dominującą i „wskazaną” metodą płatności, użytkownicy mogą wybierać również inne systemy finansowe.

Źródło: Komisja Europejska