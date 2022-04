Apple iPhone 14: tak wyglądają przednie panele nadchodzących smartfonów. Firma musi liczyć się z hejtem

Smartfony z rodziny Apple iPhone od lat wzbudzają zarówno niechęć, jak i pożądanie. Z jednej strony firma ma potężne grono fanów, którzy zachwycają się każdą kolejną generacją telefonów, z drugiej jednak działania projektantów niekiedy wydają się niezrozumiałe nawet dla entuzjastów marki. Jedno jest pewne – iPhone’y są szalenie popularne i najpewniej nie zmieni się to w ciągu najbliższych lat. Niestety, jeśli wierzyć ostatnim doniesieniom, ekipa Tima Cooka przygotowuje dla klientów coś, co może podzielić społeczność skupioną wokół urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. W serwisie Weibo pojawiły się zdjęcia przedstawiające przednie panele wszystkich czterech modeli smartfonów Apple iPhone 14. Okazuje się, że kontrowersyjne różnice pomiędzy wersjami nie będą dotyczyć tylko procesora.

Tegoroczny smartfonowy line-up tytułowego producenta ma składać się łącznie z czterech modeli: Apple iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max i iPhone 14 Pro Max. Mimo że konstrukcje 13-tek nie należą do najświeższych, firma z Cupertino najwyraźniej nie odświeży znacząco obudowy w przypadku nadchodzących urządzeń. Zmieni się za to znienawidzone przez wielu i będące powodem sporów wcięcie ekranowe. Nie, notch nie zniknie zupełnie ze smartfonów Apple, ale zmieni swoją formę. Sęk w tym, że nie dotyczy to wszystkich modeli. Jedynie Apple iPhone 14 Pro oraz Apple iPhone 14 Pro Max mogą liczyć na zastąpienie notcha „pastylką”. Jak mniemam, jest to przejściowa zmiana, a docelowo planuje się całkowite usunięcie tego typu elementów.

Pytanie, co z modelami Apple iPhone 14 i iPhone 14 Max? Klienci wybierający podstawowe wersje tegorocznego smartfona, otrzymają „klasyczny” notch. To może stać się kolejnym powodem niezadowolenia osób celujących w bazowe warianty iPhone’a. Kolejną, gdyż Apple zamierza wykorzystać w nich procesor A15 Bionic znany z iPhone’ów 13. Tylko droższe wariacje mogą liczyć na nową jednostkę obliczeniową. Pozostaje mieć jeszcze nadzieję na to, że nieoficjalne informacje nie zostaną do końca potwierdzone.

Źródło: 9to5mac, Weibo, SaranByte