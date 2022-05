Apple iOS 16 z nowymi metodami interakcji z systemem. Kto otrzyma aktualizację i czego jeszcze możemy się po niej spodziewać?

Zespół konferencji Apple WWDC 2022 rozpocznie się już 6 czerwca. Podczas eventu inauguracyjnego poznamy między innymi nowości związane z oprogramowaniem. Mowa o nowych wersjach systemów iOS, iPadOS, macOS, watchOS oraz tvOS. Z racji tego, że najbardziej dochodowym sprzętem Apple są obecnie smartfony z rodziny iPhone, najciekawsze mogą okazać się nowości związane z platformą iOS. Nowa wersja iOS 16 nie będzie co prawda rewolucją, natomiast można oczekiwać po niej szeregu użytecznych rozwiązań. Oczywiście nie wszystkie smartfony producenta mogą liczyć na uaktualnienie. Modele wyposażone w chip A8 i starsze pozostaną przy iOS 15. Dobrze, przejdźmy do omówienia nowości oraz potencjalnej listy smartfonów objętych wsparciem.

Zacznijmy od listy wsparcia. Wygląda na to, że iOS 16 otrzymają modele z serii Apple: iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 oraz iPhone 13. Oczywiście system będzie pracował także ze smartfonami iPhone 14, natomiast w ich przypadku będzie on już preinstalowany. Biorąc pod uwagę to, że „siódemki” zostały pokazane w 2016 roku, czyli pięć lat wstecz, jest to więcej niż satysfakcjonujące wsparcie. Dla przypomnienia dodam tylko, że iOS 15 nie trafił na smartfony starsze niż seria Apple iPhone 6s. Dobrze, skoro wiemy już, kto najpewniej otrzyma aktualizację do iOS 16, skupmy się na kilku nowościach, o których poinformował nas Mark Gurman z Bloomberga.

Jedną z istotniejszych zmian w interfejsie iOS, które miały miejsce w ostatnim czasie, były widgety. Producent nie tylko przebudował ich wygląd, ale pozwolił także na rozmieszczanie ich w ramach ekranu głównego, czyli pomiędzy ikonami aplikacji. Teraz planuje się rozwinięcie tej idei i uczynienie widgetów jeszcze bardziej interaktywnymi. Gurman wspomina także o innych „nowych sposobach interakcji z systemem”, natomiast nie precyzuje szczegółów. Możemy oczekiwać także ulepszonego systemu powiadomień oraz nowości w zakresie aplikacji oraz funkcji związanych ze śledzeniem zdrowia.

