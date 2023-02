Gniazdo USB-C w nowych iPhone'ach z systemem Apple MFi. Chyba można zapomnieć o swobodnym korzystaniu z akcesoriów

Od dawna czekamy, aż smartfony Apple iPhone otrzymają gniazdo USB-C, jednak wydaje się, że za kilka miesięcy popularny port rzeczywiście trafi na pokład nowych "jabłuszek". Jeśli jednak myśleliście, że do nadchodzących iPhone'ów 15 bezproblemowo podłączycie wszystkie akcesoria wyposażone w złącze USB-C, to cóż... wygląda na to, że byliście w błędzie. Twiterowicz @VNchocoTaco podzielił się właśnie smutnymi nowinami.

Firma Foxconn masowo produkuje już nowe słuchawki EarPods i przewody zgodne z certyfikacją MFi, a to prawdopodobnie oznacza, że złącze USB-C w nowych iPhone'ach będzie miało ograniczoną funkcjonalność...

Na wstępie warto przypomnieć, że wszystkie oficjalne porty i złącza Lightning z certyfikatem Apple MFi zawierają mały układ scalony, który potwierdza autentyczność i zgodność danego urządzenia ze smartfonem iPhone. Dla przykładu, kable ładujące innych firm, które nie spełniają certyfikatu MFi powodują wyświetlanie komunikatów w stylu "To akcesorium nie jest obsługiwane". Użytkownicy nie są zaś wtedy w stanie wykorzystać pełni potencjału podłączonego produktu. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że złącze USB-C uczyni nowe iPhone'y bardziej uniwersalnymi smartfonami i że bez przeszkód podłączymy do nich wszystkie akcesoria zgodne z tym standardem, jednak okazuje się, że firma Foxconn masowo produkuje już nowe słuchawki EarPods i przewody zgodne z certyfikacją MFi.

Yeah usb-c with MFI is happening

— ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) February 28, 2023

Co to może oznaczać? Niemal na pewno kable bez MFi będą miały ograniczoną transmisję danych i zapewnią wolniejsze ładowanie niż przewiduje ich specyfikacja. Dużo zależy tu jeszcze od rodzaju podłączanego urządzenia, ale można mieć obawy o funkcjonalność niektórych urządzeń podłączonych do nowych iPhone'ów. Osoby śledzące temat raczej nie będą zaskoczone tego typu doniesieniami, bowiem pierwsze plotki w sprawie USB-C z MFi pojawiły już w zeszłym miesiącu, jednak mimo wszystko można być rozczarowanym takim obrotem spraw. W końcu złącze USB-C w iPadach nie posiada wspomnianej certyfikacji. Pamiętajmy tylko, że póki co wszelkie doniesienia w tym temacie są nieoficjalne. Lepiej więc wstrzymać się z wyciąganiem daleko idących wniosków.

