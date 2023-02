iPhone 15 - wyciekły rendery smartfona w wersji bez dopisku Pro. Czym będzie się różnić od swoich poprzedników?

Niecały tydzień temu pisaliśmy o wycieku renderów nadchodzącego i niezwykle szykownego iPhone 15 Pro. Dziś w sieci pojawiły się przecieki odnośnie designu podstawowej wersji iPhone'a 15. Jak wiemy, od dłuższego czasu cała nowa seria urządzeń ma zostać zaopatrzona w szybki standard USB-C, jednak to nie wszystko, co ma zaprezentować nowe "jabłuszko". Czego zatem możemy się spodziewać poza wygórowaną ceną tego smartfona rangi premium?

Pierwszą z ważniejszych zmian, jakie możemy dostrzec względem modeli 14 generacji, to fakt, że znany od lat notch zmieni się w Dynamic Island znany z iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Pro Max. Ma on zapewnić dokładnie taką samą funkcjonalność jak w znanych już smartfonach. Prawdopodobnie dostaniemy te same ekrany, które są wykorzystywane w zeszłorocznych modelach. Co za tym idzie, w podstawowym modelu ramki wokół wyświetlacza powinny pozostać takie jak dotychczas. Dla przypomnienia w iPhonie 15 Pro i iPhonie 15 Ultra mają one być delikatnie węższe. Jak już wspominaliśmy, nowe telefony zostaną wyposażone również w porty USB-C.

Jak możemy zauważyć na poniższym renderze, wyspa aparatów nie zmieni swoich rozmiarów, co za tym idzie prawdopodobnie matryca apartów iPhone'a 15 w dalszym ciągu będzie miała rozdzielczość 12 MP przy zastosowaniu tych samych lub delikatnie jaśniejszych obiektywów. W trakcie analizy udostępnionych grafik zauważyć można, że podstawowa wersja smartfonów z nadgryzionym jabłkiem z tyłu obudowy w dalszym ciągu będzie korzystała z fizycznych przycisków. Jak pisaliśmy tutaj, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Ultra mają dostać przyciski pojemnościowe. Na koniec warto dodać, że spekuluje się, że europejskie ceny podstawowych modeli z serii 15 na premierę będą niższe niż iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Plus.

Źródło: 9to5Mac