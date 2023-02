Dynamic Island trafi także do smartfonów z Androidem. Realme opracowuje tę funkcję dla swoich urządzeń

Zaprezentowane w zeszłym roku smartfony Apple iPhone 14 Pro (Max) na pierwszy rzut oka nie różnią się od wcześniejszych modeli z linii Pro, jednak warto docenić ich nowego interaktywnego notcha Dynamic Island, który służy również jako centrum powiadomień. Rozwiązanie bardzo spodobało się użytkownikom i aż dziw bierze, że żaden z producentów nie wpadł wcześniej na podobny pomysł. Kwestią czasu jest więc pojawienie się tej funkcji również w smartfonach z Androidem.

W sieci pojawiły się właśnie zdjęcia i grafiki przedstawiające smartfona marki Realme z rozwiązaniem mocno przypominającym Dynamic Island. Wydaje się, że jego funkcjonalność będzie niemal żywcem wyjęta z ostatnich iPhone'ów 14 Pro - możemy spodziewać się, że wysepka będzie służyła do powiadomień dotyczących np. ładowania (jak widać na przykładach) czy przychodzących wiadomości. Na pewno możemy spodziewać się różnic wizualnych. Wygląda na to, że interaktywny pasek będzie nieco większy niż w smartfonach Apple, i to nawet pomimo tego, że urządzenia Realme mają tylko jedną kamerkę bez systemu do rozpoznawania twarzy.

Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future...‍



So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme's #MiniCapsule in action...



Again, on behalf of @Smartprix https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe