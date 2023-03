Apple iPhone 15 Pro prawdopodobnie będzie droższy od poprzedników. Powodów jest nawet więcej niż kilka

Smartfony Apple iPhone z linii Pro uchodzą za jedne z najlepszych, ale i najdroższych urządzeń tego typu na rynku. Co jednak najciekawsze, mimo różnych perturbacji cenowych na naszym podwórku cena tych modeli w USA pozostaje od lat na tym samym poziomie. Już iPhone X z 2017 roku debiutował w cenie 999 dolarów i dokładnie za taką samą kwotę możemy dziś kupić iPhone'a 14 Pro. Wygląda jednak na to, że podwyżki w końcu dosięgną także cenione smartfony z systemem iOS.

Smartfony Apple iPhone 15 Pro (Max) będą prawdopodobnie droższe niż poprzednie modele Pro. Przyczynią się do tego głównie różnego rodzaju nowinki techniczne, zmiany w specyfikacji, jak również... galopująca inflacja.

Według Jeffa Pu, analityka technicznego w firmie Haitong International Securities, nadchodzące smartfony Apple iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max będą prawdopodobnie droższe niż poprzednie modele Pro. Przyczynią się do tego głównie różnego rodzaju nowinki techniczne oraz zmiany w specyfikacji. Mówi się, że urządzenia otrzymają tytanową ramkę, złącze USB-C, nowe przyciski z dodatkowymi silnikami Taptic, chip A17 Bionic, zwiększoną pamięć RAM, a także nowy peryskopowy obiektyw. Nie można też zapomnieć o inflacji i ogólnych wzrostach cen wszystkich pomniejszych komponentów.

Apple udało się utrzymać ten sam poziom cenowy przez sześć kolejnych generacji modeli Pro, ale ceny prawdopodobnie będą musiały w końcu wzrosnąć, aby firma mogła utrzymać marże zysku. Na ten moment nie jest jasne, czy standardowy iPhone 15 i iPhone 15 Plus również doczekają wzrost cen w stosunku do iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Plus (w USA ceny tych modeli startują od 799 i 899 dolarów). Pytanie więc, jak możliwe podwyżki wpłyną na nasz rynek? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest tak prosta jak się wydaje. Pamiętajmy, że obecne ceny iPhone'ów były ustalane w momencie, gdy dolar kosztował w Polsce ok. 5 zł, a więc uwzględniając korzystniejszy przelicznik, wcale nie musi być u nas dużo drożej. To jednak tylko spekulacja - do jesieni może się jeszcze sporo wydarzyć.

