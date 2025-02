Apple włącza się do wyścigu o sztuczną inteligencję. Siri może doczekać się w przyszłości znaczących ulepszeń

Coraz więcej firm włącza się do wyścigu o opracowanie jak najlepszych narzędzi wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji. Liderami są na razie OpenAI i Microsoft, ale także Google nie zamierza zostawać w tyle. Wiele wskazuje na to, że do tego grona dołączy także Apple, które było do tej pory bardzo powściągliwe w tej kwestii. Jak donosi pewien znany dziennikarz, firma z Cupertino przygotowuje swój własny duży model językowy i działającego na nim chatbota.

Według najnowszych informacji, Apple także pracuje nad własnym chatbotem. Prawdopodobnie jest on ciągle na wczesnym etapie rozwoju, ponieważ dostęp do niego ma bardzo ograniczone grono pracowników.

Informacja pochodzi od Marka Gurmana z serwisu Bloomberg, który jest znany z publikowania przecieków dotyczących firmy Apple. Podstawą sztucznej inteligencji amerykańskiej firmy ma być system "Ajax". Został on przygotowany jeszcze w 2022 roku i jego głównym celem jest unifikacja procesu opracowywania uczenia maszynowego przez przedsiębiorstwo. Według doniesień Gurmana, system bazuje na platformie Google Jax i korzysta z Google Cloud. Wykorzystując potencjał Ajaksa, mały zespół inżynierów korporacji miał stworzyć chatbota, który jest roboczo określany mianem "Apple GPT".

Firma Apple jest ponoć zaniepokojona szybkim rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji i faktem, że mogą ominąć ją globalne zmiany, które AI ze sobą niesie. Co prawda, Ajax już teraz jest ponoć wykorzystywany w pewnym zakresie przez Apple Maps czy w mechanizmach napędzających asystentkę głosową Siri, ale nie są to tak zaawansowane rozwiązania, jak te prezentowane przez konkurencję. Prawdopodobnie Apple GPT jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju. Dostęp do chatbota możliwy jest tylko za pomocą interfejsu sieciowego, a korzysta z niego jedynie ściśle ograniczona liczba pracowników.

Wydaje się, że naturalnym zastosowaniem dla Apple GPT jest asystentka Siri. Wraz z udostępnieniem wszystkim zainteresowanym usługi ChatGPT, asystenci głosowi Apple, Google i Amazon mocno stracili na znaczeniu. Konieczne jest zatem zaoferowanie ich nowszej wersji, która w pełni wykorzysta potencjał algorytmów stojących za dużymi modelami językowymi. Apple GPT może być krokiem, który nas do tego przybliży. Ostatecznie amerykańskie przedsiębiorstwo jest znane z wysokiej jakości produktów, więc niewykluczone, że sztuczna inteligencja w wydaniu firmy z Cupertino także okaże się za jakiś czas bardzo konkurencyjna względem pozostałych rozwiązań.

Źródło: Tom's Hardware, Bloomberg