Rynek smartfonów nadal notuje spore spadki. Sytuacja wygląda lepiej jedynie dla składanych smartfonów oraz Apple

Najnowszy raport dotyczący dostaw smartfonów przez wiodących producentów - a więc również bezpośrednio przekładający się na sprzedaż - na rynku USA, wyraźnie wskazuje na dużo mniejszy popyt na tego typu urządzenia. Oczywiście jednym z czynników jest fakt, że użytkownicy nie widzą potrzeby wymiany swojego smartfona na lepszy model. Innym może być niepewna sytuacja gospodarcza. Są jednak firmy, które w skali roku odnotowują tendencję zwyżkową.

Counterpoint opublikował statystyki, które ukazują rynek smartfonów w skali całego roku. Osoby ze Stanów Zjednoczonych mają zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na sprzęty mobilne niż w ubiegłym roku.

Pomimo że opublikowany raport dotyczy rynku zagranicznego, to daje nam pewien wgląd w rynek smartfonów. Rok do roku utrzymuje się trend spadkowy, który w bieżącym okresie od drugiego kwartału 2022 r. do drugiego kwartału obecnego, wynosi aż 24%. Największe firmy produkujące smartfony oparte o system Android, takie jak Samsung czy Motorola, cały czas notują mniejsze dostawy. Natomiast jest jedno przedsiębiorstwo, które zdaje się mieć dużo lepszą sytuację, ponieważ w skali roku jego udziały idą w górę - mowa o Apple. Tak więc pomimo inflacji oraz niepewnej sytuacji na świecie, oczekuje się, że premiera smartfona Apple iPhone 15 będzie zaliczona do bardzo udanych.

Statystyki pokazują również wzrost dla Google, natomiast porównując go z ogólnym udziałem na rynku, firma nie ma wielkich powodów do zachwytu. Rynek smartfonów rośnie także w dziedzinie składanych urządzeń. W omawianych okresie widzieliśmy premiery urządzeń, takich jak Google Pixel Fold i Motorola Razr 40 Ultra, a trzeci kwartał przynosi ze sobą dodatkowo sprzęty od Samsunga - Galaxy Z Flip oraz Z Fold piątej generacji. Eksperci są zgodni, że obecnie trwający kwartał może się okazać rekordowym dla składanych smartfonów. Zakłada się również, że mimo wszystko omawiana tendencja będzie się utrzymywać dla reszty urządzeń mobilnych.

Źródło: Counterpoint