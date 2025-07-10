NVIDIA jako pierwsza firma na świecie w historii rynków finansowych osiąga kapitalizację na poziomie 4 bilionów dolarów

NVIDIA, firma specjalizująca się w produkcji procesorów graficznych, po raz pierwszy w dziejach osiągnęła próg kapitalizacji rynkowej wynoszący 4 biliony dolarów. To bezprecedensowe osiągnięcie udało się zrealizować dzięki niespotykanej wcześniej popularności sztucznej inteligencji i rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistyczne układy obliczeniowe. Sukces NVIDII to dowód na to, jak rewolucja AI przekształca globalny krajobraz technologiczny i biznesowy.

To historyczny moment dla NVIDIA i świadczy o tym, że rewolucja AI osiąga kolejny etap wzrostu - Dan Ives, analityk Wedbush Securities.

NVIDIA oficjalnie przeszła do historii jako pierwsza firma na świecie, która osiągnęła kapitalizację rynkową w wysokości około 4 bln dolarów. Akcje producenta układów graficznych wzrosły w środę o 1,8 proc., osiągając cenę 162,88 dolarów za akcję. Firma zamknęła sesję z wyceną wynoszącą 3,97 bln dolarów, dzięki czemu stała się najcenniejszą spółką publiczną w historii. Dla porównania, Microsoft Corporation osiągnął kapitalizację 3,74 bln dolarów, podczas gdy Apple Inc. został wyceniony "jedynie" na 3,15 bln dolarów.

Droga NVIDII do tego historycznego osiągnięcia była niezwykle dynamiczna. Firma przekroczyła próg 1 bln dolarów po raz pierwszy w czerwcu 2023 roku, a następnie potroiła swoją wartość w ciągu około jednego roku. Jak wcześniej informowaliśmy, kapitalizacja NVIDIA rosła w błyskawicznym tempie dzięki rozwojowi technologii AI. Obecnie firma stanowi 7,3 proc. indeksu S&P 500, czyli jest największym składnikiem tego wskaźnika. Jensen Huang, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy, doprowadził tym samym przedsiębiorstwo założone w 1993 roku do pozycji lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Tak wysoki i szybki wzrost wartości NVIDII wynika z dominującej pozycji w segmencie układów AI. Firma odnotowała przychody w wysokości 44,1 mld dolarów w pierwszym kwartale roku. Jest to wzrost aż o 69 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Segment centrów danych, który napędza rozwój sztucznej inteligencji, odpowiadał za 39,1 mld dolarów przychodów. Układy graficzne NVIDIA, w tym seria H100 i najnowsza architektura Blackwell, są najważniejszymi komponentami systemów AI takich jak ChatGPT czy Google Gemini. Analitycy przewidują, że rynek układów wspomagających sztuczną inteligencję, które przeznaczone są dla centrów danych, może przekroczyć 500 mld dolarów do 2028 roku.

Źródło: The Times, CNBC, Reuters, NBC