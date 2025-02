Chiny zaostrzają politykę eksportu metali istotnych przy produkcji chipów. Skutkiem mogą być wyższe ceny elektroniki

Relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą a Chinami są od dłuższego czasu napięte. Wystarczy wspomnieć kwestię restrykcji, które mają za zadanie uniemożliwić eksport do Państwa Środka najbardziej zaawansowanych technologii. Sytuacja nabiera tempa, ponieważ własne ograniczenia ogłosiły także Chiny. Sprawa niewątpliwie zaczyna przypominać wojnę handlową w klasycznym wydaniu i może być niebezpieczna w dłuższej perspektywie czasowej.

Chiny podjęły decyzję o ograniczeniu eksportu galu i germanu - pierwiastków, które są kluczowe przy produkcji elektroniki. Konieczne będzie uzyskanie specjalnej licencji, która pozwoli na sprzedaż tych metali.

Restrykcje ogłoszone przez Państwo Środka odnoszą się do dwóch metali, które są kluczowe przy produkcji półprzewodników, rozwiązań telekomunikacyjnych oraz pojazdów elektrycznych. Mowa tutaj o galu i germanie. Ograniczenia mają wejść w życie 1 sierpnia bieżącego roku. Będą polegały na zakazie eksportu tych pierwiastków bez licencji wydawanej przez ministerstwo handlu. Nawet w przypadku jej posiadania konieczne będzie złożenie pełnego raportu, do jakich podmiotów metale zostały sprzedane i w jakich celach będą wykorzystywane.

Decyzja Chin jest ciosem w globalną gospodarkę, która przeżyła ostatnio liczne wstrząsy. Choć zachodnie firmy i państwa podejmują intensywne działania mające na celu uniezależnienie się od łańcuchów dostaw z Dalekiego Wschodu, to na obecnym etapie jest to ciągle niemożliwe do zrealizowania. Wpływ zaostrzenia chińskiej polityki eksportowej na sytuację rynkową będzie w długotrwałej perspektywie czasowej odczuwalny i zapewne przełoży się na wzrost cen urządzeń elektronicznych. Wiele ma też zależeć od aktualnych zapasów magazynowych.

Warto podkreślić, że Chiny są czołowym producentem galu i germanu. W przypadku pierwszego z tych pierwiastków mogą pochwalić się udziałami na poziomie 94%. Nie są to jednak metale rzadkie. Występują dosyć powszechnie jako produkt uboczny przetwarzania innych zasobów, jak na przykład węgla czy boksytu. Dominacja Państwa Środka wynika z tego, że oferuje je w bardzo niskiej cenie. Pozyskanie ich z innych źródeł będzie znacznie kosztowniejsze. Ciekawostką jest fakt, że oba metale są wykorzystywane nie tylko do produkcji urządzeń cywilnych, ale także wojskowych. Można przypuszczać, że zwłaszcza to ostatnie zastosowanie będzie podlegało mocnym restrykcjom ze strony Chin.

Źródło: Bloomberg