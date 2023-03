Chiny - mężczyzna próbował przemycić przez granicę procesory Intel Core i5-13400F. Dosłownie się nimi okleił

Biznes przemytu urządzeń elektronicznych przez chińską granicę stale się rozwija. Nic zatem dziwnego, że pojawiają się nieustannie nowe doniesienia o przypadkach wykrycia tego typu procederu. Najnowsze informacje mówią o mężczyźnie, który próbował przeszmuglować pokaźną liczbę procesorów w beztroski sposób. Zapewne sprawa jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej, bo tego typu działalność potrafi być dosyć zyskowna.

Chińscy celnicy złapali mężczyznę, który próbował nielegalnie przewieść przez granicę 239 procesorów Intela. Przemyt elektroniki w Chinach to najwyraźniej coraz bardziej lukratywny biznes.

Nie tak dawno informowaliśmy o pewnym przemytniku, który próbował nielegalnie przewieść przez chińską granicę 84 nośniki SSD ukryte w hulajnodze elektrycznej. Znacznie poważniejszego przedsięwzięcia podjął się inny mężczyzna, który zaryzykował przemyt 239 procesorów Intel Core i5-13400F o łącznej wartości około 50 tys. dolarów. Jest to największa wykryta do tej próba nielegalnego wwozu procesorów do lądowej części Chin przez pojedynczą osobę. Nie dziwi wybrany do całej operacji model procesora, ponieważ jednostka amerykańskiej firmy jest dosyć popularna wśród graczy z racji na dobry stosunek wydajności do ceny. Zapewne nie byłoby większego problemu ze sprzedażą kontrabandy po przekroczeniu granicy.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, tutaj także pechowiec próbował skorzystać z tak zwanego kanału zielonego, który umożliwia odprawę bez opłacenia stosownych podatków i nadmiernych formalności. Uwagę celników zwrócił nienaturalny wygląd mężczyzny. Był on podejrzanie opasły. Postanowiono przeprowadzić szczegółową kontrolę. Odkryto, że jego biodra, brzuch oraz część lędźwiowa kręgosłupa były oklejone taśmą, do której przytwierdzono kilkanaście małych paczek z procesorami Intela. Można przypuszczać, że wykryte przypadki przemytu elektroniki przez chińską granicę to jedynie wierzchołek góry lodowej. Niektóre komponenty komputerowe są tak małych rozmiarów, że możliwy jest transport dużej ilości jednostek nawet przez pojedynczą osobę. To także dosyć zyskowne zajęcie, jeśli produkt nabyty był w regionie, gdzie opodatkowanie jest dużo niższe.

Źródło: Tom's Hardware